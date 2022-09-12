國際校開明助理自言幸運 嘆「外面有多少性小眾友善職場」

Frances在國際學校擔任教學助理，自言經歷較幸運。校方知道他是跨性別者之後，就將男女分隔的職員洗手間，改為「性別友善洗手間」（All Gender Toilet），學生亦喚他為「先生」。他一方面感覺鼓舞，但內心卻有淡淡失落，「國際學校的思維較開放，外面有多少性小眾友善的職場？」

3年前，Frances與女友結識交往，他接受療程後以男性打扮示人，萌生結婚念頭，「想和異性戀伴侶一樣，我是男人，而她是女人」。不過，疫情下不容易到海外註冊，加上身分問題，婚事變得複雜。他暫時物色一所教堂辦婚禮儀式，將視乎司法覆核案進展，敲定何時結婚。

成功說服公司剔除性別標記

除了終身大事，生活小事都會為跨性別者帶來煩惱。Austin剛從美國大學畢業，在香港找到第一份工作。他早前發現，公司內部電話簿將他和女同事標記為「小姐」或「女士」，男同事則沒有標記，隨即向人事部反映。摒除跨性別的身分，他說男女待遇理應公平，最終說服到公司剔除所有性別標記。