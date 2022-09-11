謝展寰冀環評程序壓縮至18月

謝說，過去社會經常有誤會稱環諮會對政府環評報告「多數同意或沒太大意見」，質疑環諮會是「橡皮圖章」，但他稱所有環評報告都有技術備忘錄列明法例要求，因此過去環保署均先檢視所有環評報告，認為報告齊備及妥當後才提交，過去約有兩至三成的環評報告因未能通過環保署審核而未提交。

謝又表示，過去個別環評用時長達7年，部分4至5年，因應這些問題政府正檢討整個環評程序，以縮短時長及令過程更標準化。他以空氣污染研究為例，需做複雜的電腦模擬，建議日後可由政府每年進行「全港空氣污染的背景調查」，並上載網上，個別項目只需再以此為基礎再做研究，將可省卻更多時間。

謝倡訂生態調查新指引

環團建議列明各項標準

謝建議日後環評的生態調查訂立新指引，「清楚列明如何做、寫清楚什麼程序要進行多久」，避免爭拗同時亦可令不同報告之間更有可比較性。他舉例：「我們看中環或灣仔等有多少隻雀鳥，若數一天會得到某個數目，但數一年，必然會有更多種類……這樣很難比較，所以我們需要標準化，不同的環評報告也可作比較。」

長春社公共事務經理吳希文回應查詢時認為，政府建議日後環評報告生態調查標準化，方向恰當，他建議可清楚列明每項議題例如光污染的客觀標準。吳又稱，生態易受氣候等因素影響，認為可保留彈性，因應情况容易有其他附加資料。