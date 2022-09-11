胡英明：哄年輕人「暴動」 如黑社會哄運毒

胡英明2018年起出任懲教署長，今年3月退休，7月起出任廉政專員。胡在訪問表示，在懲教署及廉署工作的分別是，前者屬「刑事司法的最後一環，管理由法院判入來的在囚人士，用球隊來形容是守龍門及做後衛，不讓人衝破」；後者角色則是成為司法體系的「箭頭」，拘捕涉貪者。他形容過去在懲教署，「入面全部都是犯罪分子」，又說在囚者很多時會用不同方法「影響我們或將我們角色下壓」，數十年來一直與他們「鬥法」。

「旺角暴亂後察有勢力搞事」

批《同囚》抹黑懲教

他說，「佔中旺角暴亂之後，其實那時候我們已察覺到有一個勢力在搞一些事」，點名批評電影《同囚》，「有一些人用很多錢去營造懲教署是如何黑暗，同一時間因有一些人因佔中旺角暴亂入來（監獄），不斷抹黑我們……把我們的誠信打擊至破產」，形容是令人「不怕坐監，背後目的大家心中有數」。

胡英明稱，2019年反修例示威更多人入獄，「是正式戰爭開始」，稱懲教署是「打逆境波」，要採取更主動態度應對。他批評，當時有大批區議員在探訪在囚者期間「不斷煽動一些事，呼籲繼續抗爭」，故採取主動要求區議員公務探訪要解釋原因及只限探當區的人。