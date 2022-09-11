機電署AI裝置 及早偵測𨋢與扶梯異常

機廂不正常移動 自動停機

負責上述項目的機電工程署一般法例部高級工程師區子威表示，i-EMSD運用人工智能運算及影像分析技術，實時監測升降機移動時的物理及機械數據，可準確偵測機廂門運作不良、平層（即機身地砵及樓層外門地砵的垂直距離）不準的情况。他舉例，若平層誤差超過10毫米，系統將發出警告提示市民小心絆倒；若機廂出現不正常移動，系統更會停止升降機開啓。系統同時可預先偵測有可能損毁的部件，作出預防保養。

蒐難目測數據 識別故障前信號

至於i-DEMS，區續稱，系統可收集自動梯的部件包括梯級轆的損蝕程度、梳齒板有否夾雜外來硬物及扶手帶鬆脫情况等過往較難以目測方式檢測的操作數據，再透過雲端運算識別部件現故障前信號，並以手機應用程式及時通知人員。

區補充，利用兩年時間研發i-DEMS，並已試用在15條自動梯，包括金鐘道政府合署、中半山自動行人電梯及葵涌職訓局等。他又稱，i-DEMS總成本不多於20萬元，「比炒一次梯或出現意外後的維修成本更便宜」，整體認為兩系統有助減少與機件故障有關的事故，將推廣至有興趣的業界供使用。