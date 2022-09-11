阿Mo脫離呼吸機 「安然面對長留醫」 父代禱信：子心態改變 近日開始第二階段治療

李稱作為父母聽見該番說話很痛心和無奈，但總算欣慰，因兒子不單有目標，更有對神的信靠。伊利沙伯醫院發言人稱，該傷者現仍在深切治療部留醫，情况嚴重，維生指數穩定。

阿Mo分享密麻治療 父憂負荷

李盛林早前的代禱信引述醫生稱，兒子頸椎神經有95%機率不能完全復原，又說會嘗試針灸。李盛林昨日代禱信稱，醫療團隊和阿Mo經5周艱辛努力，「在神的恩典下終於可以脫離呼吸機」，但無呼吸機輔助下，可能引起痰液積聚而出現併發症；而過去一周阿Mo亦開始第二階段治療與復康，阿Mo與他們分享密密麻麻的「治療日程表」，作為父母擔心他身體負荷不到，故會嘗試與兒子同步禱告，使他不感孤單。李又稱，希望各專家的先進醫療方案可改善阿Mo的運動及感官神經。

代禱信尾聲稱，政府的「跨部門工作小組」本月完成調查，冀可找出事件來龍去脈，作合理處理和跟進。

楊潤雄盼調查報告提指引

文化體育及旅遊局長楊潤雄昨在港台《星期六問責》表示，已大致知悉事故原因，並可歸為「物料是否好的物料？做的程序如何肯定跟足方法去做？水平是否一定足夠？」由康文署統籌、負責調查事故的工作小組正與業界討論如何避免事件再發生，並期望能在最終報告提出建議及相關指引，以保障表演者。

消息：懸吊物日後增安全系數

楊潤雄昨稱，警方目前正調查及蒐證，檢視事件是否涉及刑事，但需時調查，勞工處同時正檢視如何確保職業安全，至於康文署則在事發後限制旗下表演場地使用懸吊鋼索等措施，至今繼續維持。消息向本報透露，康文署日後將放寬有關措施，惟將會從細節入手，增加懸吊物的安全系數。調查小組料將於本周五再開會商討。

香港舞台藝術從業員工會理事張惠婷向本報稱，政府制定的指引對業界發展至關重要，但至今未獲局方接洽。她認為政府平衡安全時，亦要小心過分扼殺創意，避免舞台「好多嘢好悶但好安全」。

業界稱無獨立安全守則 籲改革

她續補充，目前業界未有獨立一套安全守則，從業員大多僅持「建造業安全訓練證明書」（建造業平安卡），反映業界過往未有接受專業及適當的訓練，籲政府及時改革制度。