交通普查不記名 林世雄籲如實提電動滑板車意見

林世雄稱，運輸署自1970年代開始，約10年會做一次同類調查，今次為第六次，過去每次都根據當時所得調查結果，推展切合社會發展需要的大型運輸設施和長遠政策。他形容：「香港今日能夠擁有便捷、安全又高效率的公共交通系統，很大程度要歸功於交通習慣調查。」

電動工具未合法 有憂被追究

運輸署上周一於記者會表示，今次調查將邀請3.5萬戶以網上、電話或面對面訪談形式參與，並會加入新問題，包括市民對電動滑板車等電動可移動工具的觀感。林世雄在網誌提及，留意到報章報道，「有人擔心如果在問卷中表示曾使用電動滑板車等工具會否被追究」，他強調是次調查不會要求受訪住戶提供身分證號碼及全名，受訪者可暢所欲言，如實反映自己習慣和意向，訪問所得資料只供這次調查分析之用。