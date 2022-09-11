交通普查不記名 林世雄籲如實提電動滑板車意見

【明報專訊】運輸署上周一（5日）起至12月底進行「2022年交通習慣調查」，蒐集市民最新出行模式及習慣，以更新及改良策略性交通運輸模型，助日後規劃運輸設施及制定交通政策。調查將問及市民使用電動可移動工具的習慣及觀感，惟在公共路面使用相關工具現時仍未合法。運輸及物流局長林世雄昨於網誌呼籲，受訪者可在回應相關提問時「暢所欲言」，如實反映習慣，資料只會作「分析之用」，不會記錄受訪者具體身分。
林世雄稱，運輸署自1970年代開始，約10年會做一次同類調查，今次為第六次，過去每次都根據當時所得調查結果，推展切合社會發展需要的大型運輸設施和長遠政策。他形容：「香港今日能夠擁有便捷、安全又高效率的公共交通系統，很大程度要歸功於交通習慣調查。」
電動工具未合法 有憂被追究
運輸署上周一於記者會表示，今次調查將邀請3.5萬戶以網上、電話或面對面訪談形式參與，並會加入新問題，包括市民對電動滑板車等電動可移動工具的觀感。林世雄在網誌提及，留意到報章報道，「有人擔心如果在問卷中表示曾使用電動滑板車等工具會否被追究」，他強調是次調查不會要求受訪住戶提供身分證號碼及全名，受訪者可暢所欲言，如實反映自己習慣和意向，訪問所得資料只供這次調查分析之用。
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