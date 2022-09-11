兩客無掃針卡罰停晚市 荃灣「黃店」：一直有睇實

警食環巡14食肆 票控8人

分別位於曹公坊、沙嘴道、大壩街及路德圍的1間酒吧及3間餐廳，共有4名男女顧客（31至63歲）分別未能出示「安心出行」掃描紀錄、疫苗紀錄及快速抗原測試陰性結果，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》，被警方發出共6張定額罰款通知書。另外，4名酒吧及餐廳負責人（22至38歲）亦涉違第599F章規例，同被食環署職員發出傳票。

擬結業 「唔知點再做好啲」

位於大壩街、被視為「黃店」的餐廳「無邊」事後在社交網站表示，當晚8時許有10多名執法人員入內巡查，因有兩名顧客未掃描疫苗紀錄，被通知須停晚市14日。

帖文形容店員「一直有睇實每個客人有scan齊所有嘢先畀入」，事後翻查閉路亦發現客人均有掃描。店方表示「唔知點先可以再做好啲」、「但冇辦法出咗禁令我哋想營業都唔得」，向已訂座的客人致歉，並表示將於不日結束營業，感謝顧客支持。

本報昨日到「無邊」了解，餐廳仍有經營午市，職員表示晚市亦不會經營外賣生意。職員說，兩名未掃描針卡的女顧客有被發告票，不清楚餐廳損失及何時結業。