料強制舉報虐兒個案增 議員團體促先完善配套

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲昨於港台《香港家書》表示，期望當局蒐集意見後，清晰規定強制舉報準則、舉報渠道及時限、保障舉報者措施、推行細節等，並透過培訓提高專業人士及早識別和處理懷疑虐兒個案的能力。她表示，現行法例、政策、機制和服務仍有漏洞，政府、學校、機構需擴大和完善兒童的保護網，當局應投放更多資源提供預防虐兒服務，尤其嬰幼兒家訪項目，及時支援危機家庭。

狄志遠：忽略控疫衍生問題

社福界立法會議員狄志遠昨在商台《政經星期六》表示，相信立法後會發現更多虐兒個案，建議當局完善相關配套及服務，包括增加綜合家庭服務中心人手，協助前線社工處理行政文書工作，令社工有更多時間聯絡及關顧個案。他說目前法例針對員工個人責任，希望當局釐清機構責任。

狄志遠稱，新冠疫情下很多家庭面對經濟壓力，父母爭執或向小朋友發泄，但過去兩年政府只顧管理疫情數字，沒好好思考如何處理管理過程帶來的社會問題，疫下特殊教育需要（SEN）兒童訓練服務受影響，有特殊學校近日復課後向他反映學生表現退步。

學者：只「救命」 預防差

兒童事務委員會「有特別需要兒童事務工作小組」副召集人、港大兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強在同一節目稱，相信現時虐兒個案僅冰山一角，疫情以來相關數字被嚴重低估，因教師、公務員在家工作，虐兒個案「基本上無人發現」，而疫下網課對自閉症、學習障礙等SEN學童尤其困難，但訓練服務在疫下又一度暫停，子女學習表現倒退致家長壓力大增，間接令小朋友被虐風險增加。

葉形容過往香港對虐兒僅停留在初階的「救命」工作，預防工作差，政府日後應及早向家長提供正向親子支援；而現時每100名小學生約有5至7人專注力不足，但公立醫院精神科及相關支援服務輪候時間可長達三四年，甚至小學畢業仍未獲治療及協助，錯失黃金機會，呼籲當局增加資源。