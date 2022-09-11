虛幣公司職員涉「穿櫃桶」 盜2600萬買樓買車

虛幣轉予女友及其胞弟

二人涉洗錢被捕

警方網絡安全及科技罪案調查科昨日分別在大角嘴及深水埗，拘捕該名現報稱無業的金融科技公司前僱員（26歲）、其報稱會計文員的女友（26歲），以及報稱餐廳侍應的女友胞弟（23歲），前僱員涉嫌盜竊，後兩者則涉嫌洗黑錢。本報昨以電郵向涉案公司查詢，至截稿未獲回應。

分64次盜320萬個泰達幣

警方表示，較早前接獲新加坡一間金融科技公司報案，稱香港分公司一名負責財務的前僱員，疑在職時利用職務之便，在公司的虛擬貨幣帳戶內盜取320萬個泰達幣，價值約2600萬港元。警方經調查及追蹤資金流後，發現涉案人自去年11月至今年7月，分64次、每次將約5萬個泰達幣轉至不同虛擬貨幣交易平台的電子錢包內，部分電子錢包相信由其女友及女友胞弟持有。

購入利奧坊維港匯單位

警方掌握有關資料後採取拘捕行動，起回價值1082萬元資產，包括時值617萬元的虛擬貨幣及238萬元現金。警方相信部分虛擬貨幣已變換成現金及其他資產，包括以177萬元支付首期、訂金及部分供款，購入兩個分別價值730萬元及2200萬元的私人住宅物業，另購入一部價值40萬元的寶馬私家車。據悉兩個單位分別位於大角嘴利奧坊及長沙灣維港匯。警方正追查其他涉款下落，以及是否涉及其他人，不排除更多人被捕。

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁表示，虛擬貨幣應用日益普及，其流通性及跨地域性令追查資產及確認資產持有人有一定難度，增加調查困難。警方呼籲市民加倍小心使用虛擬貨幣及保管好電子錢包密碼，以免被人挪用。警方會繼續與其他持份者合作，打擊與虛擬貨幣有關的罪案。警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，一旦罪成，最高可判罰款500萬元及入獄14年。