美孚強檢一度排3小時 檢測公司：實時留意增人手

有市民上周四（8日）在facebook群組稱，於荔枝角公園出入口的檢測站取籌後回家等了約一小時，至召集時間到場，發現大排長龍。伍月蘭回應稱，即使有派籌，下午至晚上高峰時間仍要排隊取籌；亦有部分市民取籌後寧在原地等候，故在該處聚集。她說美孚新邨連日來都有多座大廈要強檢，至上周五（9日）該邨未有大廈上榜，情况才有改善。她希望當局及檢測公司於附近多座大廈強檢的日子可在檢測站加開採樣位置。

相達生物科技董事長招彥燾回覆查詢時稱，現時最長輪候時間約45分鐘，一般是在黃昏時分、市民下班後趕往做檢測才需輪候較久。他稱目前檢測量僅佔該公司的檢測能力約四成，會實時留意排隊情况，隨時增加人手。

醫衛局：已回復正常

醫務衛生局回應稱，早前美孚新邨多座大廈因應污水檢測結果呈陽性而須強檢，故荔枝角公園檢測站一度較多人流，輪候時間較長，現回復正常，當局會繼續與檢測承辦商溝通，確保運作暢順。

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