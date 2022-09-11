桌球賽七欖如期 渣馬「盡量下周覆」 楊潤雄：政府好想搞惟憂疫 本地跑手憂欠賽缺態

七欖可否飲酒 楊：可飲水

楊潤雄表示，桌球大師賽和國際七人欖球賽將閉環管理，相信運動員與觀眾會有適當距離隔開，故可控制播疫風險，但又稱按現時安排，外地來港的觀眾須完成「3+4」檢疫才可入場觀看比賽。問到國際七欖觀眾可否飲酒，楊稱可在球場上飲水，但飲後要戴上口罩及符合場地要求。

談及渣馬能否如期11月20日舉行，楊說：「很坦白講，政府很想搞，但要審視整體社會的情况，亦擔心令疫情數字飈升，做這個決定不容易。」他說目前尚未有最終定案，將盡量於下周回覆。他又補充，儘管主辦單位已減參賽名額，但仍有2.5萬名參賽者聚集，且不會戴口罩，憂有播疫風險，故需平衡各方利益。

田總料周中與局方再商

渣馬主辦單位香港田徑總會主席關祺稱，仍待局方公布結果，預計周二或周三再與局方商討。

政府上月底要求田總大幅減少10公里錦標賽人數，比賽終告取消。代表香港出戰上屆亞運的長跑好手屈旨盈擔心，下月半馬挑戰賽和11月渣馬同受影響。她原定參加該3項比賽，逐步提升狀態，若本地賽事取消，對跑手有不少影響，「我是很需要比賽的人，因我在比賽發揮更好，亦可從中建立信心，提升狀態」。

香港女子馬拉松紀錄保持者姚潔貞稱，渣馬為本港大賽，跑手大多準備3至4個月，若最終取消相信跑手相當失望。她補充，外國多地持續辦大賽，本港跑手較外國跑手缺乏鍛煉機會，影響狀態，盼能按原計劃舉行。惟她理解本港道路較窄，若逾萬人同時跑步比賽，對播疫有一定風險，相信局方會作最理想決定。

商界促免檢 丘應樺：人命最重要

本港11月亦會舉行「國際金融投資峰會」，對於有海外金融機構高層表明「0+7」檢疫才會來港，商經局長丘應樺在有線新聞節目《有理有得傾》稱留意到相關聲音，但實際安排要按情况決定。對於近日多名商界要求港府取消酒店檢疫，如政協常委唐英年形容香港只靠內循環會「內出血」，問到是否同意若持續現行檢疫制度會「內出血」，丘稱要平衡經濟發展、民生和健康，強調人命最重要。

明報記者

（新冠疫情）