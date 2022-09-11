兒童自殺率見新高 葉兆輝促避停面授

整體自殺率微升

防止自殺研究中心根據死因庭提供的數據，估算2021年香港自殺率為每10萬人有12.3人死於自殺，較2020年升0.2人。去年15歲以下組別每10萬人有1.7人死於自殺，按年升0.5人；而去年15至24歲青少年每10萬人有9.3人死於自殺，按年多0.7人。另60歲以上自殺率亦升，2021年每10萬人有20.7人死於自殺，按年增1.3人。

葉兆輝表示，香港人口老化較其他地區嚴重，雖然長者自殺率上升，但增幅不算太大。他說，2021年本港自殺率經世衛建議的人口標準化，減去人口老化影響後，則為每10萬人有9人死於自殺，與國際水平相同，反而青少年過去兩年的自殺率上升趨勢令人擔心，上升幅度高於其他年齡組別。

低年級依靠學校社交 停課損情緒

葉說，新冠疫情下學校停止面授課堂，學生缺乏社交；又說低年級學生未建立社交系統，依靠學校社交，故疫情對低年級學生情緒影響更大；同時有學生因朋友和教師移民感失落和被遺棄。他建議學校停止面授時，亦可在下午開放予有需要學生回校，家長可上班；並呼籲家長讓子女打疫苗，促政府避免停止面授，讓學生盡量留在校園。

半日課時追全日課程 學生壓力大

教育心理學家梁佩宜分析，疫情下學習模式反覆，現時學生要用半日課時追趕全日課程，網課下學生較難專注，造成沉重學業壓力；停面授未能回校亦致社交能力減，易影響情緒。

另外，對於日前一名男子因不忍患癌妻痛苦而殺妻，被判12個月感化，引起安樂死討論，葉兆輝稱防止自殺的原則是尊重生命和選擇，不能讓自殺成為對環境的妥協，例如缺乏醫療支援而決定自殺屬妥協而非選擇，做好支援才適合討論安樂死。

（新冠疫情）