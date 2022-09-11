21歲腦癱男新冠併發症亡 衛署籲長假避聚會

昨公布8宗離世個案，3人死因與新冠無直接關係。而死因與新冠有一定關聯的5人中，一名21歲男死者9月7日快測陽性，翌日因發燒、氣促經聯合醫院急症室入院，其後一度心臟休克，急救後恢復心跳、脈搏，但延至前日離世。醫管局總行政經理李立業昨在疫情記者會解釋，死者雖有長期病患，X光顯示有明顯肺花、肺炎症狀，加上剛受感染，另無疫苗接種紀錄，各方面因素下估計患者因新冠併發呼吸系統衰竭，隨後離世。

張竹君籲聚會前快測

踏入中秋連假，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，暫難估計個案數會否在節日後上升，但「希望盡量唔好出現」。張補充，明白市民或有跨家庭聚會，但「可以避免就避免」，如出席相關活動應事先快測，若出現病徵，即使快測陰性也不應出席活動。

梁栢賢促重新檢視出入院標準

截至昨日凌晨，本港新增333人住院，共2698名新冠陽性者在醫管局設施治療。醫管局前行政總裁梁栢賢昨在社交媒體稱，現時最重要不是染疫人數，而是入院、重症和危殆病人數目會否拖垮醫管局服務，政府應重新檢視入院、出院標準，以及指定診所和遙距醫療的運作數據，方能真正評估醫療服務的負荷。梁又稱，醫管局要做好出入院準則，分流病人，即使染疫個案持續上升，相信服務亦能應付。

醫局：現時做法最反映公院情况

被問到局方會否審視相關標準，李立業表示，不會特別評論個別人士意見，重申現時的新冠計算方法沿用多時，「沒有最完美的計算方法」，相信現時做法最能反映公營醫療的壓力及情况。

（新冠疫情）