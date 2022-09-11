港大研究：兒童少年兩針 重症減逾九成 近7萬3針童零住院 劉宇隆籲盡快接種

論文暫未經同儕互審

港大兒童及青少年科學系團隊根據Omicron BA.2襲港期間，即今年1至4月以來本港疫苗3至11歲兒童及12至18歲青少年疫苗接種情况、當時的入院與中至重症的新冠患者數據，發現3至11歲患者打一針復必泰的預防住院成效為65.3%，一及兩針科興分別為13.0%和86.1%；對青少年而言，打一及兩針復必泰的防住院成效分別為60.2%和 82.4%；一及兩針科興分別為30.8%和90.7%。研究9月9日在論文預印網站medRxiv發布，暫未經同儕互審。

而防中、重症成效，3至18歲年齡組別中，一針復必泰為84.6%，一針科興為33.5%；兩針復必泰為93.1%，兩針科興為95.8%。

團隊另指出，在已接種3劑的68,565名兒童及青少年中，無人出現與新冠相關的住院或中、重症，推算分別有68和999名兒童和青少年通過疫苗避免住院；45名兒童、147名青少年因此沒出現中、重症。

關日華：打針可減長新冠 染疫很快出院

劉宇隆稱，第五波疫情期間，較早可接種疫苗的12至18歲青少年已因疫苗預防較多入院個案，籲3歲以下兒童的家長盡快為嬰幼兒及兒童接種疫苗，「與BA.5病毒株競賽」。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華昨在商台《政經星期六》稱，臨牀個案顯示已打兩針的染疫童很快就能出院，打針亦可減低兒童出現長新冠的機率。他稱，有新冠康復者出現嚴重濕疹、脫髮等，籲家長不要輕視新冠病毒，而新冠感染後的抗體只能維持數個月，日後仍有可能再感染，提醒兒童康復後仍需接種疫苗以提高抗體水平。

團體憂疫苗通削兒童權益 關：應保遠離疾病

本月30日開始，「疫苗通行證」適用年齡將下調至5歲，有關注兒童的團體擔心措施令未滿足疫苗接種要求的兒童未能進入食肆、圖書館及運動場地，剝奪兒童權利。對此，關日華稱自己作為前線兒科醫生，目睹兒童染疫後出現重症等情况，若要「真正保護兒童」，應保護他們遠離疾病，形容打針是好方法令兒童可過日常生活，「我們千祈唔好用𠵱啲所謂兒童權益嘅情况去鼓勵小朋友唔去打疫苗，我絕對反對咁嘅做法」。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676