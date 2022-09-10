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2022年9月10日星期六
港聞二
塌天秤前一周 遺孀得悉乳癌第四期 「原盼他留低照顧女兒」
精進擬申撤停工令 有議員反對職安檢控期延長
大欖隧道9．18起平均加價7.8％ 經營方：香園圍口岸屯赤隧道「分流」收入減
機場兩放寬 客機駐港機組免檢疫 出境轉機免體溫篩查 旅界稱見曙光「仍未夠」
稱防疫損金融中心地位 馬時亨促撤酒店檢疫
亞博中秋後加牀 政府籲聚會前快測
未打針童將禁赴體育館 醫衛局：可去公園海旁
40紅碼人涉違隔離令 3被票控
光城者求情稱只口號 官：重複就成真 創立人認串謀煽顛覆罪 謂覆述歷史沒鼓吹破壞
最低刑期法律爭議押後裁 控：國安法先於港例 辯：應採謹慎狹義態度
支聯案裁夠表證 鄒幸彤交付高院
引爆二戰水雷
中央港澳小組：推動港府擔起引領社會發展主體責任
特快公屋4萬申請 年減三成 家庭申請者下周起揀樓 涉逾1100單位6凶宅
九華徑燒烤場重開首日 多部門突擊執法
遷入前280萬維修禮賓府 李家超歷任花最少
涉姦男高院羈留室吊頸昏迷
警隊博物館增反修例藏品國安展 六七暴動反共文宣收起 諮委會：不考慮政治正確
首宗理大突圍案 女生認暴動入教導所 官指看清醜陋政治
11人9‧29金鐘暴動罪成 9人囚3年半兩人入教導所
涉窩藏曾志健等4人 貨倉員續還押11月訊
律師襲擊恐嚇前度罪脫 官指事主供辭不合邏輯
尊子漫畫
【Emily】田二少議廳被逐 新選制首人 張宇人不滿插口「熄咪」
【Emily】虎豹樂圃12月停運 別墅交還政府
【Emily】律師會網頁 何俊仁列「非持執業證書律師」
【Emily】「鴉片戰爭」成主題菜惹議 餐廳：非慶祝
【Emily】工展會購物節亞博開幕 不設試食
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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塌天秤前一周 遺孀得悉乳癌第四期 「原盼他留低照顧女兒」
精進擬申撤停工令 有議員反對職安檢控期延長
大欖隧道9．18起平均加價7.8％ 經營方：香園圍口岸屯赤隧道「分流」收入減
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