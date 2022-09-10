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港聞二

律師襲擊恐嚇前度罪脫 官指事主供辭不合邏輯

【明報專訊】38歲律師與前女友訂婚後，疑在寓所發怒毆打對方，並涉恐嚇發布她的裸照。案件昨於東區裁判法院裁決，裁定被告襲擊致造成身體傷害、刑事損壞及刑事恐嚇共3罪不成立，兼獲訟費。裁判官表示，事主一方面指控被告出手施襲，感覺「非常極度痛」，另一方面卻安然留在被告寓所過夜，供辭不合邏輯，構成疑點。

本案事主丁勺珈（圖）早前供稱，與被告何俊鋒（38歲）2015年成為情侶，2017年訂婚，現已斷絕來往。事發於2018年，事主將被告患性病一事告訴其同事，兩人鬧分手，事主稱遭被告毆打腰部、大腿等部位。

指受傷未證遇襲 事後留宿不合理

裁判官王證瑜昨日裁決稱，呈堂照片顯示事主曾受傷，其手機亦損毁，但證據不足以證明被告襲擊事主和弄壞手機，控方仍依賴事主的供辭舉證。王官指出，事主證供有不少疑點，例如她形容被告「超級大力」、以「幾乎打死我」的力度施襲，導致身體多處受傷，卻選擇在被告家中留宿，態度並不一致。此外，事主在盤問下解釋，受襲後貿然離開會刺激被告情緒，所以留在現場，王官認為說法不合理。

至於事主傷勢，王官表示事主無法詳細說明受傷過程，亦不清楚膝蓋瘀傷如何造成。比對事主的書面及庭上口供，王官發現她在4份口供並無提及遭被告掌摑左臉，庭上卻清楚講出詳情，構成案中疑點。

案發後邀做愛 官不信憂公開裸照

至於刑事恐嚇一事是否屬實，王官指事主供稱被告威脅她一旦報警，就會發布裸照，但根據辯方呈堂的對話信息，事主案發後主動向被告發送裸照及片段，顯示她的說法不可信。王官引述證據稱，事主案發後多次主動發信息，要求與被告做愛，與擔心公開裸照的說法「南轅北轍」。基於以上疑點，王官裁定被告3項罪名不成立。王官亦應辯方申請，下令控方向被告賠償訟費，金額另作評定。

【案件編號：ESCC 2384/21】

相關字詞﹕罪名不成立 東區裁判法院 刑事恐嚇 刑事損壞罪 襲擊致造成實際身體傷害 女友 事務律師

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