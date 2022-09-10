11人9‧29金鐘暴動罪成 9人囚3年半兩人入教導所

官見被告獲親友愛護 「千祈唔好放棄」

11名被告現年介乎19至29歲，依次為張偉青、張凱欣、張銘彥、林卓軒、馮浩軒、何滿恒、鄭曉容、梁文洛、謝梓健、李穎欣、蘇家玉。其中張銘彥、謝梓健因須隔離未有到庭，兩人均同意缺席下判刑。

綜合辯方及姚官引述的求情所稱，各被告當時未有攜帶攻擊性武器、沒有領導或號召角色等，冀法庭輕判。其中李穎欣懷有身孕，一度想過墮胎，幸得丈夫及家人支持，遂積極面對，準備獄中分娩，她亦努力進修生物醫學。蘇家玉成績名列前茅，熱中運動及擅長箭術；鄭曉容運動表現良好，曾代表香港出賽，其求情信稱因本案連累家人感後悔。翻查資料，鄭曾代表香港參加全國青年運動會的手球項目。

官稱案情嚴重 原量刑起點為4至5年

姚官判刑時稱，是次大規模的暴動突然升級、沒有預謀，歷時不長、約20分鐘，全因有警員驅散及拘捕，否則造成嚴重後果；另有示威者向政總投擲雜物及汽油彈，可見暴力程度高，且目標為政總，令案情更嚴重，原應以4至5年為量刑起點。

姚官續稱，考慮被告背景良好及有悔意；辯方承認不少案情，節省法庭時間，且案件至今已相隔3年，對被告造成一定壓力。被告林卓軒、梁文洛案發時分別為18歲及16歲，認為更生對他們尤為重要，故判兩人入教導所，其餘9人則判囚3年半。

【案件編號：DCCC 239/21】

（反修例風暴）