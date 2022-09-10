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首宗理大突圍案 女生認暴動入教導所 官指看清醜陋政治

【明報專訊】2019年11月警方圍堵理工大學，13人涉於校內逗留，突圍後被捕，其中案發時18歲女學生早前承認兩項暴動罪，為理大突圍而出的首宗認罪暴動案，昨在區院判刑。法官陳廣池稱，一場網絡媒體的風暴，徹底改變不知何謂政治的被告，她犯案後受懲處，除了令自己受苦，更禍及他人及社會；惟她精心察看「何謂醜陋的政治」後，已坦白認罪及有悔意，遂判她入教導所。

本案原定9月2日判刑，因陳官身體抱恙押後，他甫開庭時就此致歉。辯方求情時稱，被告李嘉希（現年20歲）年少無知犯案，雖然無意圖破壞或參與暴動，但承認現身是鼓勵在場的示威者。辯方續稱，被告來自破碎家庭，一直至今與姐姐努力讀書進修，她承諾以後做事會三思而行，成為守法公民，冀法庭判處入教導所。

法官陳廣池判刑時稱，被告原為「一個乖乖囡、內向嘅小女孩」，但突然跑到火光四起的暴動現場，「不分青紅皂白到理大聲援支持暴徒」，可悲的是被告毫無頭緒為何這樣做，斷送自己的學業及前途。陳官表示，「經一事長一智」，被告會獲得守法及不易被唆擺的價值觀，「不會被狂熱分子推向前線，成為一場一場政治衝突的炮灰，令幕後指使者獲取政治紅利及聲望」，而被告精心察看「何謂醜陋的政治」後，已坦白認罪。

陳官另引述報告稱，被告受社會氛圍影響參與示威，故被告需要紀律培訓及更長的法定監督，提升守法品格及價值觀；為平衡少年犯的更生需要，終判被告入教導所。

少年犯判刑須索報告 陳廣池再促修例

陳官判刑後再次就《刑事訴訟程序條例》109A條表達意見。條例列明，法庭須為少年犯索取報告才考慮判刑，並列出一些例外罪行，當中不包括暴動。陳官稱「世界在變、犯案手法在變、犯案者年齡亦有升降」，冀當局認真考慮及檢討條例，令法庭判刑時有更大自由度及酌情權。

【案件編號：DCCC 190/21等】

（反修例風暴）

相關字詞﹕教導所 區域法院 暴動罪 理大圍困事件 反修例事件

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