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警隊博物館增反修例藏品國安展 六七暴動反共文宣收起 諮委會：不考慮政治正確

【明報專訊】警隊博物館完成近兩年半的活化計劃，昨日舉行重啟典禮，下周四（15日）對公眾開放。翻新後展館新增「警隊百年歷史圖」，加入2014年佔環中環和2019年反修例示威等動畫，又展示反修例事件中檢獲示威者的椏杈和鐵珠並以「暴動」形容。活化後的展廳不再展示六七暴動時的反共宣傳品內容，暴動平息後警隊獲英女王頒授「皇家」冠號的憲報實物，亦未再展示。

下周四開放 藏品倍增至1300件

警隊博物館諮詢委員會成員、退休高級警司何明新稱，規劃原則是展示警隊過去百多年工作，強調「政治正確」不在考慮之列，承認部分展品有取捨，通常是歷史價值較低或內容較重覆才收起。對於坊間擔心翻新屬「去殖化」，他稱博物館規劃是從歷史角度考慮，反指不可能只集中展示回歸後的事件。

位於山頂甘道的警隊博物館昨日舉行重啟典禮，行政長官李家超連同警務處長蕭澤頤等舉行揭幕儀式。館內設有4個展覽廳，展出約1300件實體和電子化藏品，較閉館前增加一倍。「歷史展覽廳」是全館最大展廳，分成「早期警隊」、「戰後時期 警隊現代化」、「香港回歸祖國」及工作類別裝備4個部分。

六七暴動相變電子版 「右派分子」變「暴徒」

其中六七暴動的實體照片變成電子版，在「警隊歷史圖鑑」展出。印有「要擺脫牛馬不如的奴隸生活、就要大家參加討毛救國運動！」文宣未再展示，只剩宣傳品發射器，閉館前介紹展品時寫有「右派分子使用的宣傳品」，現改為「暴徒使用的宣傳品及發射器」。另外，展廳亦展示回歸前使用的皇家香港警察警徽，冠號是六七暴動後由英女王向警隊頒授，惟當年憲報的實物未再展示，部分回歸前警隊的徽章和肩章亦被收起。館方昨解釋，展品按歷史時序排列，標示警隊發展和重要歷史事件，惟空間有限，無可能像故宮般擺放數萬件展品，只能挑選最具象徵性的。

博物館入口處新增參考動態版清明上河圖的「警隊百年歷史圖」，透過85段共約16分鐘的動畫片段，展示不同年代重大事件和日常警務工作，包括有2014年「違法佔中」和2019年「因應對《逃犯條例》修訂草案而爆發的暴動」。專題展覽廳首個展覽以國家安全為題，並由蕭澤頤等16名警隊成員旁白介紹共16個領域的「總體國家安全觀」。

展椏杈鐵珠 「止暴制亂」相不涉用武

至於反修例事件，「警隊百年歷史圖」其中一段動畫顯示，港鐵旺角站外有穿黑衣、戴黃色頭盔的示威者以磚頭和垃圾桶等堵路，並在馬路上塗上「反修例」字眼，其後防暴警手持胡椒噴霧等驅散群眾。「歷史展覽廳」另展出警員於示威檢獲的椏杈和鐵珠，另有6張執法人員於2019年街頭「止暴制亂」照片，均無顯示警方使用武力。

相關字詞﹕六七暴動 反修例事件 警隊博物館

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