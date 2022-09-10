涉姦男高院羈留室吊頸昏迷

昨晨11時許，姓楊29歲男子在金鐘高等法院羈留室內被懲教署人員發現以上衣繫於鐵柵上吊，職員立即召喚支援人員到場將他救下急救，救護人員到場，楊昏迷但仍有呼吸脈搏，送往瑪麗醫院救治。警方接報到場調查，未檢獲遺書。據了解，楊涉及一宗強姦案，昨晨上庭申請保釋遭拒，還押在囚室內，等待送返荔枝角收押所，其間用衣物纏頸上吊。

懲教職員：每10分鐘巡邏防自殺

懲教署稱該名在囚者今年8月因強姦罪還押。發言人表示，一直採取一切可行措施，包括行政安排、改良院所設施、職員培訓及急救護理等，以防在囚者自殺或自殘，署方未交代事件是否有人疏忽。有資深懲教職員稱，一般情况下懲教署會安排比疑犯數量多的職員押解疑犯，舉例「二拖一」或「三拖二」，視乎疑犯逃走可能、危險程度等調整人數。他說，高院的地牢會有一定數量懲教署職員支援，部分押解完疑犯後，未必會負責看管，或會被調派幫忙派飯和茶水等工作，但強調仍有其他職員負責看管。他稱，高院地牢的房間難免會有橫樑，疑犯的鞋帶和領呔等物品會沒收，而看管的職員每10至15分鐘就會巡邏以防疑犯自殺。

■防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

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