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遷入前280萬維修禮賓府 李家超歷任花最少

【明報專訊】特首李家超上任兩個月多，至今未遷入禮賓府。特首辦表示，特首稍後會遷入，具體時間待定，目前禮賓府只用作接待或宴請等活動；而上任特首林鄭月娥遷出後，禮賓府在7及8月維修，預算開支約280萬元，較過往特首所用裝修費低，其中前特首曾蔭權和梁振英分別花900多萬元及1400多萬元。

林鄭曾蔭權花900萬 梁振英1400萬

翻查資料，歷任特首都會先裝修或修葺禮賓府後遷入，林太2017年遷入前花了近900萬元維修保護；梁振英則花1400多萬元維修及改動間隔，又在禮賓府設園圃栽種；曾蔭權則花近千萬元維修，並花費30萬元建錦鯉池。

特首辦表示，禮賓府屬法定古蹟，為妥善保育古蹟，政府會按程序進行必需的設施保養，在上任特首遷出後，禮賓府7及8月間進行了必須工程，主要是改善滲水及防漏、修補及更換損壞和老化設施和屋宇設備等，預算開支約280萬元。

新任政務司長陳國基和律政司長林定國都未遷入官邸，政務司長辦公室表示，司長官邸正裝修，包括處理平台漏水問題、更換已損耗的冷氣系統、修葺牆壁油漆等，實際開支待工程完成後確定。律政司發言人表示，司長官邸因出現正常耗損，需作必需修葺，包括更換破舊設施如1997年安裝的冷氣系統等，工程細節尚待確定。

相關字詞﹕林定國 陳國基 禮賓府 李家超

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