港聞

港聞二

特快公屋4萬申請 年減三成 家庭申請者下周起揀樓 涉逾1100單位6凶宅

【明報專訊】公屋平均輪候時間增至6年，申請房屋署不受歡迎或曾發生兇殺案公屋單位的「特快公屋編配計劃」，今年接獲約4萬宗申請，較去年約6萬宗申請少逾三成，整體超額申請仍達19.4倍。另外，就「出售青富苑及蝶翠苑未售出綠表置居計劃單位」，房署共接獲約1.5萬宗申請，當中只涉綠置居的申請有4880宗，同時申請綠置居及特快公屋編配約1萬宗。

房署昨先上載家庭申請者揀選單位名單，涉逾1100個單位，其中6個曾發生兇殺案。房署會按單位空置年期提供租金優惠，最多享一年半租優惠。房署回覆稱，今年「特快公屋編配計劃」接獲約4.08萬宗申請，包括約2.44萬宗單身申請及約1.65萬宗二人或以上家庭申請；今期可揀選單位約2000個，其中供家庭申請者揀選單位的名單昨已上載網頁。

綠置居貨尾200伙 接1.5萬申請

綠置居「貨尾」方面，今次估計約有200伙，房署接獲約1.51萬宗申請，包括約9290宗一人申請及約5800宗二人或以上家庭申請，申請超額逾70倍。

房署表示，下周二（13日）起將展開揀樓程序，首批為家庭申請者，第二批為一人申請者，會視乎剩餘單位所屬地區和類別，按申請者揀樓優次、地區及單位類別，分批邀請揀樓。

沙角綠鷺樓兩歷兇案 多次納名單未租出

根據名單，可供家庭申請揀選「不受歡迎」單位涉1156個，其中6個曾發生兇殺案，分別位於石圍角邨石芳樓、麗瑤邨貴瑤樓、安定邨定德樓、天恒邨恒運樓、彩虹邨紅萼樓、沙角邨綠鷺樓；單位面積約249至356平方呎，租金由1154至2178元不等。其中綠鷺樓單位曾於2002及2008年發生兇殺案，過往多次納入名單仍無法租出，最新租金為1317元，署方並提供12個月的半租優惠。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣估計，由於公屋輪候時間持續上升，形容申請者如同「排隊等好耐，都唔想要次貨」，令今年「特快公屋編配計劃」申請人數下降。他續稱，單身申請宗數仍佔逾半整體申請，為主流趨勢，有信心是次能全數售出主打細面積的約200個綠置居「貨尾」單位。

相關字詞﹕梁文廣 綠置居 公屋輪候時間

上 / 下一篇新聞

塌天秤前一周 遺孀得悉乳癌第四期 「原盼他留低照顧女兒」
塌天秤前一周 遺孀得悉乳癌第四期 「原盼他留低照顧女兒」
精進擬申撤停工令 有議員反對職安檢控期延長
精進擬申撤停工令 有議員反對職安檢控期延長
大欖隧道9．18起平均加價7.8％ 經營方：香園圍口岸屯赤隧道「分流」收入減
大欖隧道9．18起平均加價7.8％ 經營方：香園圍口岸屯赤隧道「分流」收入減
機場兩放寬 客機駐港機組免檢疫 出境轉機免體溫篩查 旅界稱見曙光「仍未夠」
機場兩放寬 客機駐港機組免檢疫 出境轉機免體溫篩查 旅界稱見曙光「仍未夠」
稱防疫損金融中心地位 馬時亨促撤酒店檢疫
稱防疫損金融中心地位 馬時亨促撤酒店檢疫
亞博中秋後加牀 政府籲聚會前快測
亞博中秋後加牀 政府籲聚會前快測
未打針童將禁赴體育館 醫衛局：可去公園海旁
未打針童將禁赴體育館 醫衛局：可去公園海旁
40紅碼人涉違隔離令 3被票控
40紅碼人涉違隔離令 3被票控
光城者求情稱只口號 官：重複就成真 創立人認串謀煽顛覆罪 謂覆述歷史沒鼓吹破壞
光城者求情稱只口號 官：重複就成真 創立人認串謀煽顛覆罪 謂覆述歷史沒鼓吹破壞
最低刑期法律爭議押後裁 控：國安法先於港例 辯：應採謹慎狹義態度
最低刑期法律爭議押後裁 控：國安法先於港例 辯：應採謹慎狹義態度
支聯案裁夠表證 鄒幸彤交付高院
支聯案裁夠表證 鄒幸彤交付高院
引爆二戰水雷
引爆二戰水雷
中央港澳小組：推動港府擔起引領社會發展主體責任
中央港澳小組：推動港府擔起引領社會發展主體責任
九華徑燒烤場重開首日 多部門突擊執法
九華徑燒烤場重開首日 多部門突擊執法
遷入前280萬維修禮賓府 李家超歷任花最少
遷入前280萬維修禮賓府 李家超歷任花最少
涉姦男高院羈留室吊頸昏迷
涉姦男高院羈留室吊頸昏迷
警隊博物館增反修例藏品國安展 六七暴動反共文宣收起 諮委會：不考慮政治正確
警隊博物館增反修例藏品國安展 六七暴動反共文宣收起 諮委會：不考慮政治正確
首宗理大突圍案 女生認暴動入教導所 官指看清醜陋政治
首宗理大突圍案 女生認暴動入教導所 官指看清醜陋政治
11人9‧29金鐘暴動罪成 9人囚3年半兩人入教導所
11人9‧29金鐘暴動罪成 9人囚3年半兩人入教導所
涉窩藏曾志健等4人 貨倉員續還押11月訊
涉窩藏曾志健等4人 貨倉員續還押11月訊
律師襲擊恐嚇前度罪脫 官指事主供辭不合邏輯
律師襲擊恐嚇前度罪脫 官指事主供辭不合邏輯
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】田二少議廳被逐 新選制首人 張宇人不滿插口「熄咪」
【Emily】田二少議廳被逐 新選制首人 張宇人不滿插口「熄咪」
【Emily】虎豹樂圃12月停運 別墅交還政府
【Emily】虎豹樂圃12月停運 別墅交還政府
【Emily】律師會網頁 何俊仁列「非持執業證書律師」
【Emily】律師會網頁 何俊仁列「非持執業證書律師」
【Emily】「鴉片戰爭」成主題菜惹議 餐廳：非慶祝
【Emily】「鴉片戰爭」成主題菜惹議 餐廳：非慶祝
【Emily】工展會購物節亞博開幕 不設試食
【Emily】工展會購物節亞博開幕 不設試食