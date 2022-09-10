特快公屋4萬申請 年減三成 家庭申請者下周起揀樓 涉逾1100單位6凶宅

房署昨先上載家庭申請者揀選單位名單，涉逾1100個單位，其中6個曾發生兇殺案。房署會按單位空置年期提供租金優惠，最多享一年半租優惠。房署回覆稱，今年「特快公屋編配計劃」接獲約4.08萬宗申請，包括約2.44萬宗單身申請及約1.65萬宗二人或以上家庭申請；今期可揀選單位約2000個，其中供家庭申請者揀選單位的名單昨已上載網頁。

綠置居貨尾200伙 接1.5萬申請

綠置居「貨尾」方面，今次估計約有200伙，房署接獲約1.51萬宗申請，包括約9290宗一人申請及約5800宗二人或以上家庭申請，申請超額逾70倍。

房署表示，下周二（13日）起將展開揀樓程序，首批為家庭申請者，第二批為一人申請者，會視乎剩餘單位所屬地區和類別，按申請者揀樓優次、地區及單位類別，分批邀請揀樓。

沙角綠鷺樓兩歷兇案 多次納名單未租出

根據名單，可供家庭申請揀選「不受歡迎」單位涉1156個，其中6個曾發生兇殺案，分別位於石圍角邨石芳樓、麗瑤邨貴瑤樓、安定邨定德樓、天恒邨恒運樓、彩虹邨紅萼樓、沙角邨綠鷺樓；單位面積約249至356平方呎，租金由1154至2178元不等。其中綠鷺樓單位曾於2002及2008年發生兇殺案，過往多次納入名單仍無法租出，最新租金為1317元，署方並提供12個月的半租優惠。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣估計，由於公屋輪候時間持續上升，形容申請者如同「排隊等好耐，都唔想要次貨」，令今年「特快公屋編配計劃」申請人數下降。他續稱，單身申請宗數仍佔逾半整體申請，為主流趨勢，有信心是次能全數售出主打細面積的約200個綠置居「貨尾」單位。