警方及海事處昨在鶴嘴一帶封鎖海陸空，直至行動結束。警方在通往鶴嘴一帶山路入口及海岸線巡邏，防止市民闖入封鎖範圍。水警輪在海面巡邏並驅趕船舶，政府飛行服務隊直升機在上空盤旋。

爆炸品處理課署理高級炸彈處理主任李展超指出，昨中午他和炸彈處理主任張立得由4名「飛虎隊」「水鬼隊」成員帶領潛到水雷位置，先評估水底情况包括潮汐漲退、水流方向等，並確認水雷狀態，再將數公斤高性能炸藥安裝在水雷上，並以遙控將水雷在受控下引爆。

爆炸時發出巨響，先引起白浪，再有數次黑色浪，李解釋首次爆炸為警方安裝的炸藥引起，其後數次則為水雷內TNT炸藥殘餘物，爆炸時附近水警輪及快艇上警員均感受到衝擊波。整個水雷在警方按照計算及風險評估下被完全摧毁，證明警方有能力處理軍事級別任務。

李稱，行動前陸上警區包括東區及總區行動處人員通宵在封鎖附近範圍，確保無人進入，行動前又以震撼彈驅趕魚群，盡量生態影響減至最低。他說，引爆後返回原爆點的珊瑚礁視察，發現爆炸範圍直徑約150至200米，「影響範圍不是好大，對生態影響不是很高」。

該枚水雷位於15米淺水區，已存放在水底逾70年，為二戰時期遺留的英式水雷British Naval Mine，屬繫留水雷，約1米乘1.5米，估計重約1噸，內藏500磅高性能炸藥，可影響半徑1公里海面範圍。