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最低刑期法律爭議押後裁 控：國安法先於港例 辯：應採謹慎狹義態度

【明報專訊】辯方早前提出，本案以串謀罪起訴，法庭應以本港沿用法律作依歸，不受《港區國安法》最低刑罰所限，控辯雙方昨日庭上處理該法律爭議。控方根據串謀罪立法原意，稱它與犯下實質罪行刑罰相同，由於被告已干犯「煽動他人實施顛覆國家政權罪」，應依照國安法判刑以反映罪責，否則造成不公。國安法指定法官郭偉健就法律爭議押後裁定。

光城者7名被告同承認一項「串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪」，控罪以《刑事罪行條例》下「串謀罪」及《港區國安法》下「煽動他人實施顛覆國家政權罪」起訴。

控方陳辭時追溯立法原意，稱干犯串謀罪的刑罰及實質罪行的刑罰應一致相同，法庭在本案須考慮串謀罪及煽動顛覆國家政權罪的刑罰。控方認為，《刑事罪行條例》串謀罪罰則沒列明相關限制，加上國安法的立法原意是與本地法律兼容互補，以防範及懲治危害國安行為，如有不符亦應以國安法優先，故法庭應根據國安法最低刑罰判刑。

辯方則反對依照國安法判刑，稱當法庭詮釋限制人身自由的條文時，應採取謹慎狹義態度，控方不能單以立法原意理解。辯方重申，由於《刑事罪行條例》串謀罪未有就煽動顛覆國家罪列明最低刑罰，故不應將國安法最低刑罰移植本案。

辯方：倘按國安法 認罪或扣不足1/3

辯方又稱，刑事法庭就認罪扣減三分之一刑期有確立原則，背後精神是考慮到司法資源及公眾利益而給予認罪誘因。若按國安法，「情節嚴重」者須判監5至10年，被告未必就認罪獲三分之一全數刑期扣減，或者法庭量刑起點將須限於7年半以上。辯方舉例，量刑起點分別5年多及7年半的兩名被告，如均認罪或同囚5年，法官同意這情况看來極端及荒謬。

（港區國安法）

相關字詞﹕光城者 煽動顛覆國家政權罪 串謀 刑事罪行條例 港區國安法

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