光城者求情稱只口號 官：重複就成真 創立人認串謀煽顛覆罪 謂覆述歷史沒鼓吹破壞

法庭昨處理本案次被告倉務員蔡永傑（21歲）的認罪，他分別承認一項與同案6名其餘被告「串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪」及一項「管有攻擊性武器意圖作非法用途罪」，至於他另涉的各一項爆竊和管有兒童色情物品罪則獲控方不起訴。

網上發文擺街站 租工廈放物資氣槍

控方案情指出，蔡永傑創立政治組織「光城者」，亦擔任發言人，去年1至5月連同另6名被告透過街站及網上帖文，煽動公眾以「武裝起義」推翻中國及香港特區政府。蔡曾在街站發言、派單張及接受訪問。有被告擺街站期間違反限聚令，蔡代組織收取5萬元捐款及繳交罰款。他以5500元月租長沙灣工廈單位放置組織的器材和物資，該倉庫有5支氣槍及寫有「瘟疫政治」的單張；蔡的住所則檢獲長槍型氣槍等5支氣槍及短劍。

稱反省不應恃暴 盼輕判照顧祖母

辯方引述蔡的求情信稱，他對身為香港人自豪，惟香港每况愈下，上屆政府沒修補社會分化，致絕望無力年輕人上街。蔡反省過後認為不應訴諸暴力，他對其「自私行為傷害我所熱愛出生地感可恥可悲」，期望現屆政府協助年輕人向上流動，冀法庭輕判讓他照顧年邁的祖母。

辯方求情又稱，蔡只覆述歷史事件和名言，沒鼓吹武力。比起售賣裝備的呂世瑜承認煽動他人分裂國家罪一案，本案不涉及兜售武器，冀法庭認為蔡永傑屬「情節較輕」者，判5年以下刑罰。

官：提到死人流血 明顯鼓吹暴力

不過郭官反駁，蔡主張革命，具有計劃，當時機成熟就會暴力抗爭，提到「死人流血」，認為被告「鼓吹暴力好明顯」，反問「係咪仲恐怖過即刻發生？」郭官又稱，蔡家中藏有槍支武器，「睇唔出同真槍有咩分別」。辯方解釋涉案BB彈槍是蔡收藏之用，部分已損壞。

同案其餘已認罪的6人包括首被告阮姓中六男生（現17歲）、第三至第七被告即16歲少女、梁姓中五女生（17歲）、售貨員陳右津（26歲）、姓蔣周的中五男生（17歲）及中六女生郭文希（19歲）。

辯方昨亦為其中兩人求情指出，首被告守法意識薄弱，沒料到闖下大禍，他望重考文憑試入讀大學；第三被告因父親離世頓失依靠，想從組織取得心靈慰藉而無知犯案，她因本案未能成為幼稚園教師，冀從事教育特殊學童工作。第四至第七被告尚未求情，須在下周五處理。

【案件編號：DCCC 801、985/21】

明報記者

（港區國安法）