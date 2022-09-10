未打針童將禁赴體育館 醫衛局：可去公園海旁

醫管局：平均4幼童染疫1要入院

醫管局總行政經理李立業昨在疫情記者會稱，按8月份入院數據，3歲以下染疫兒童中每4人就有一人需住院治療，而第五波疫情至今逾11萬名11歲以下兒童染疫，高峰時有161名兒童留醫，並有20人屬嚴重或危殆，對公營醫療構成負擔，呼籲家長盡早帶子女打針。

李夏茵昨在港台《千禧年代》說，本港有6.8萬名5至11歲小童未曾打針，分兩階實行疫苗通為給予足夠時間讓家長帶子女打針。她提醒，科興和復必泰疫苗接種相隔時間不同，若要趕及第二階段、即11月30日起疫苗通的兩針要求，兒童若打復必泰，最遲須在10月4日打第一針；如打科興，最遲須在11月1日打第一針，當局已增加兒童名額，料不會出現「想打冇得打」。

兒童權利委員會擔心未打針兒童被禁到圖書館及體育館等公共場所，影響其參加課外活動及身心發展。李夏茵回應稱明白有關憂慮，形容當局在觀念上想法沒分別，均認同兒童有自己權益，有權益健康及安全地成長，但第五波疫情期間有38名染疫兒童嚴重或危殆，亦有8宗死亡，「一宗都嫌多」，強調打針能全方位保護兒童。未打針兒童沒法進圖書館及體育館，李稱可能要麻煩家長或已針者「幫小朋友去圖書館借書畀佢哋睇」，而體育館多作集體運動，相對人流多及風險大，建議如家長想帶小朋友出外呼吸新鮮空氣及跑步，可到公園及海旁等。

童權會委員：對基層兒童影響尤深

吳堃廉說，不少劏房兒童讀幼稚園及小學，疫苗通對基層家庭小孩影響尤深，經濟能力較高家庭的子女若無法去圖書館及體育館，尚可私下買書、報讀在私人場地的運動興趣班，但基層負擔不起，基層兒童唯一可閱讀及參與團體運動的權利被剝削。他說，劏房兒童如不打針，長期留在家又要面對劏房擠迫環境下較高的交叉感染風險，進退兩難。

（新冠疫情）