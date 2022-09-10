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未打針童將禁赴體育館 醫衛局：可去公園海旁

【明報專訊】疫苗通行證（下稱疫苗通）適用年齡將下調至5歲，首階段本月30日起，5至11歲兒童須接種至少一劑新冠疫苗，11月30日起則須打至少兩針。醫衛局副局長李夏茵昨日被問到如何回應坊間擔心兒童未打針即被禁到體育館等會影響身心發展，她說兒童如無法去體育館，可去公園或海旁。兒童事務委員會委員、葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉說，劏房家長一般只能負擔帶子女到公共圖書館看書及參與學校興趣班，認為疫苗通對基層兒童影響特別大，剝削他們唯一可閱讀及參與團體運動的權利。

醫管局：平均4幼童染疫1要入院

醫管局總行政經理李立業昨在疫情記者會稱，按8月份入院數據，3歲以下染疫兒童中每4人就有一人需住院治療，而第五波疫情至今逾11萬名11歲以下兒童染疫，高峰時有161名兒童留醫，並有20人屬嚴重或危殆，對公營醫療構成負擔，呼籲家長盡早帶子女打針。

李夏茵昨在港台《千禧年代》說，本港有6.8萬名5至11歲小童未曾打針，分兩階實行疫苗通為給予足夠時間讓家長帶子女打針。她提醒，科興和復必泰疫苗接種相隔時間不同，若要趕及第二階段、即11月30日起疫苗通的兩針要求，兒童若打復必泰，最遲須在10月4日打第一針；如打科興，最遲須在11月1日打第一針，當局已增加兒童名額，料不會出現「想打冇得打」。

兒童權利委員會擔心未打針兒童被禁到圖書館及體育館等公共場所，影響其參加課外活動及身心發展。李夏茵回應稱明白有關憂慮，形容當局在觀念上想法沒分別，均認同兒童有自己權益，有權益健康及安全地成長，但第五波疫情期間有38名染疫兒童嚴重或危殆，亦有8宗死亡，「一宗都嫌多」，強調打針能全方位保護兒童。未打針兒童沒法進圖書館及體育館，李稱可能要麻煩家長或已針者「幫小朋友去圖書館借書畀佢哋睇」，而體育館多作集體運動，相對人流多及風險大，建議如家長想帶小朋友出外呼吸新鮮空氣及跑步，可到公園及海旁等。

童權會委員：對基層兒童影響尤深

吳堃廉說，不少劏房兒童讀幼稚園及小學，疫苗通對基層家庭小孩影響尤深，經濟能力較高家庭的子女若無法去圖書館及體育館，尚可私下買書、報讀在私人場地的運動興趣班，但基層負擔不起，基層兒童唯一可閱讀及參與團體運動的權利被剝削。他說，劏房兒童如不打針，長期留在家又要面對劏房擠迫環境下較高的交叉感染風險，進退兩難。

（新冠疫情）

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