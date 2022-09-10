亞博中秋後加牀 政府籲聚會前快測

【明報專訊】本港新冠疫情持續嚴峻，單日確診個案連續多日破萬宗，昨日公布新增10,076宗，當中9922宗屬本地感染。收治新冠患者的病牀亦不斷增加，醫管局表示已計劃或在中秋節後在亞博館新冠治療中心增加病牀，由現時240張加至280張，派駐17名醫生及88名護士。今日是中秋節，衛生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲市民盡量減少大型跨家庭聚會，聚會前也要先做快速測試，即使結果陰性，若有喉嚨痛、發燒、頭痛等病徵，應避免出席。
多22學校共22班別停課一周
學校疫情方面，昨有707間學校呈報1171宗陽性個案，22間學校共22班別須停課一周。學校呈報個案數字自周一（5日）起連續多日過千。張竹君說，當社區個案增多，學校個案增加屬預期之內，在學校上學或上班人數佔全港人口約十分之一，若本港每日有1萬宗個案，學校有1000宗屬正常。她說將繼續按現行機制建議學校安排出現個案的班別停課，認為措施運作數月以來有效阻止校內傳播，若校內多個班別出現個案，且明顯比其他學校多，中心懷疑校內有傳播，會安排全校停課。
醫管局昨公布多11宗感染新冠後死亡個案，7男4女，年齡介乎50至100歲，當中7人未完成接種三針疫苗。醫管局總行政經理李立業稱，相信5宗離世個案與新冠疫情直接有關，其餘6宗沒直接關係或不確定。5宗與新冠病毒有關的個案大部分有長期病患，X光顯示有肺炎，3人未曾打針，2人打兩針。至於其餘6宗個案，當中涉一名曾外遊、已打3針的50歲男子，由機場轉送聯合醫院，入院時有肚痛及血壓低，入院後檢查發現肝臟有問題，亦有敗血病徵狀，局方相信死因與新冠無關。