亞博中秋後加牀 政府籲聚會前快測

多22學校共22班別停課一周

學校疫情方面，昨有707間學校呈報1171宗陽性個案，22間學校共22班別須停課一周。學校呈報個案數字自周一（5日）起連續多日過千。張竹君說，當社區個案增多，學校個案增加屬預期之內，在學校上學或上班人數佔全港人口約十分之一，若本港每日有1萬宗個案，學校有1000宗屬正常。她說將繼續按現行機制建議學校安排出現個案的班別停課，認為措施運作數月以來有效阻止校內傳播，若校內多個班別出現個案，且明顯比其他學校多，中心懷疑校內有傳播，會安排全校停課。

醫管局昨公布多11宗感染新冠後死亡個案，7男4女，年齡介乎50至100歲，當中7人未完成接種三針疫苗。醫管局總行政經理李立業稱，相信5宗離世個案與新冠疫情直接有關，其餘6宗沒直接關係或不確定。5宗與新冠病毒有關的個案大部分有長期病患，X光顯示有肺炎，3人未曾打針，2人打兩針。至於其餘6宗個案，當中涉一名曾外遊、已打3針的50歲男子，由機場轉送聯合醫院，入院時有肚痛及血壓低，入院後檢查發現肝臟有問題，亦有敗血病徵狀，局方相信死因與新冠無關。

（新冠疫情）