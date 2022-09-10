稱防疫損金融中心地位 馬時亨促撤酒店檢疫

馬時亨說，早前在曼谷轉機往瑞士，機上坐滿乘客，但從曼谷返港時，機上乘客寥寥可數。他形容抵達香港機場時有如「去了醫院」，稱本港航空樞紐地位不保，持續「封關」再難做國際城市。

馬又分享早前到新加坡的經驗，稱當地酒店入住率已回升至九成多，服務式公寓亦爆滿，且有大量資金湧入，又搶走不少人才。他說在新加坡已通關、本港未通關下，香港很「蝕底」。他認為本港一定要盡快對外通關、復常，否則不僅經濟短期受損，長期而言，本港作為國際城市、國際金融中心的地位會遭嚴重挑戰。對於是否應發展「一帶一路」商機，馬反問：「現在如何一帶一路？不通關說什麼都『嘥氣』。」

「如何一帶一路？不通關說什麼都嘥氣」

他建議政府可維持現時要求旅客已打疫苗的要求，甚至可要求高危地區的旅客須「打齊四針」，但應取消要求旅客上機前提供48小時內核酸檢測結果，由港府出資給旅客在機場即時檢測，並在旅客抵港後再檢測，相信可「搶番少少客」。

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