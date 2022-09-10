機場兩放寬 客機駐港機組免檢疫 出境轉機免體溫篩查 旅界稱見曙光「仍未夠」

機組仍需3日醫學監察定期檢測

本港上月初放寬抵港檢疫安排至「3+4」，航空業界曾稱不足以吸引外國航空公司復航，醫衛局長盧寵茂昨早稱復航與否受機組人手等因素影響。港府昨晚即公布放寬海外或台灣客機的駐港機組人員至「0+3」安排，稱相關陽性個案數目及比例「極低」，遠低於一般抵港旅客的感染比率，認為調整機組人員的檢疫安排不會對社區構成顯著額外風險。

今日凌晨開始，往來海外或台灣客機執勤的駐港機組人員抵港後要在機場「檢測待行」，核酸檢測陰性即可進入社區，不用檢疫，但要定期檢測；此外，抵港後首3日要繼續接受醫學監察，包括避免於公共場所除口罩、避免前往人多地方和大型聚會，並要記錄個人行蹤。

國泰：可恢復更多航班 需數月逐步增

國泰航空表示，調整相關人員檢疫要求將令其可恢復更多往來不同目的地的航班，將在可行情况下盡快增加航班，惟安排機組人員培訓、調配飛機需時，預計要數月才能逐步增加航班。

姚柏良稱，以往機組人員檢疫安排嚴苛，導致外航安排航班時「一啲都唔會諗到你」，現放寬安排至少能提供誘因。他說，增加航班須考慮多個因素，例如需求量，惟放眼全球多國陸續放寬入境檢疫，反問「相對外國，我哋有咩競爭力呢？」，認為盡快實施免酒店檢疫，才可完全恢復對海外人士的吸引力。

盧寵茂昨在立法會衛生事務委員會會議被問及本港何時能落實「0+7」安排。他說當局在考慮調整入境安排時，須基於數據，平衡措施對本地疫情和經濟的影響。

「3+4」生意減 有檢疫酒店提早退出

隨本港落實「3+4」安排，檢疫酒店需求隨檢疫日數減少而同步下跌。翻查政府「第8輪指定檢疫酒店名單」，截至9月5日，有7間酒店提早退出。酒店業主聯會聯會經理陳媛妍稱，檢疫酒店在「3+4」下生意減半，抵港者改為接受4日醫學監察令部分生意流向非檢疫酒店，故有酒店選擇「提早離場」。另一業界人士稱「3+4」下，現決定不參與檢疫酒店的主要屬中價位酒店。

醫衛局回應查詢表示，港府已在9月8日發信邀請持有牌酒店或旅館申請下一輪指定檢疫酒店計劃。有酒店業人士透露，業界對是否參與仍「十五十六」，除因現行安排致生意大減，另憂港府會突然再放寬檢疫安排，對檢疫酒店造成更大打擊，故選擇恢復正常運作模式，「可靈活啲，做埋一般旅客、staycation（住宿度假）及醫學監察的抵港者嘅生意」。另有酒店認為近日較多港人外遊，加上預計聖誕、新年會有更多留學生返港，估計屆時需求增加而參與計劃。

入境、出境赴內地仍需測體溫

另外，美國駐港澳總領事館日前發公告稱，留意到抵港旅客如體溫檢測過高、其後檢測陽性，會被送往隔離設施，促請美國公民考慮被拒登機及接受隔離風險，重新考慮是否經香港轉機。港府昨晚公布，隨着海外地區逐漸撤銷防控要求，今起經香港國際機場從香港出境或經香港過境前往海外或台灣的旅客毋須接受體溫篩查，惟入境旅客、出境往內地或澳門的乘客仍需體溫篩查。

明報記者

（新冠疫情）