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大欖隧道9．18起平均加價7.8％ 經營方：香園圍口岸屯赤隧道「分流」收入減

【明報專訊】大欖隧道本月18日起加價，平均升幅約7.8%，私家車及的士收費由52元加至55元，輕型貨車及中型貨車加6元，重型貨車加8元。立法會交通事務委員會委員張欣宇認為，大欖隧道收費本已高昂，一再加價不利社會效率，建議政府2025年收回大欖隧道經營權後，統一主要幹道收費機制。

大欖隧道的公營交通隧道費亦有提升，雙層巴士隧道費由183元加至197元，小巴則由109元加至117元。大欖隧道經營商三號幹線（郊野公園段）有限公司昨日表示，近年大欖隧道營運成本因員工薪酬、電費及維修開支而增加；同時受新冠疫情下市民減少外出、學校暫停面授及機場和過境客運車輛大減等因素影響，隧道費收入不斷遞減。公司又指，香園圍口岸及免費的屯赤隧道啟用，導致明顯車輛分流，大欖隧道車流下跌，今年7月大欖隧道日均車流較2019年同期跌約三成；為確保大欖隧道維持穩健營運，決定調整隧道費，平均加約7.8%，私家車加5.8%。

2025年專營權屆滿

議員倡政府統一幹道收費機制

張欣宇向本報表示，大欖隧道收費本已十分高昂，導致該隧道車流量低，再加價不利整體社會效率，無助分流，資源分配更不均。對於隧道公司指營運成本增，新冠疫情亦令車流大減，張認為現時經濟正緩慢復蘇，明白該公司商業考慮，但認為大欖作為本港主要幹道，不能純粹將之視為生意，將營運成本轉嫁小市民。

張又指，現時本港道路收費機制混亂，不同幹道的收費考慮不同因素，例如成本、道路長度及地區等，認為政府日後應統一主要幹道收費機制，並在未來公路建設上建立公私營合作，不能再完全由私人專營。

西隧經營權明年屆滿，政府已表明會收回；3號幹線（郊野公園段）有限公司的30年大欖隧道專營權則於2025年屆滿。

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