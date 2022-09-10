精進擬申撤停工令 有議員反對職安檢控期延長

昔判監絕無僅有 勞處稱疚

安達臣道房協地盤周三發生天秤倒塌意外後，勞工處向涉事承建商精進建築發出暫時停工通知書，停止精進所有地盤使用天秤。房屋署回覆本報稱，現時精進有5個房委會工程項目有使用天秤，項目涉及約1.5萬單位，又指精進會就受影響項目向勞工處申請撤銷該暫時停工通知書，以期盡快復用天秤，減少對工程進度的影響。

勞工處指調查工作仍在進行，不宜提供有關資料。房委會委員、職業安全健康局委員陳志球向本報表示，精進須待勞工處確認天秤達安全標準才能復用，料需時不會太長，認為暫停精進地盤使用天秤屬負責任做法，不能因建屋目標忽略安全。

立法會法案委員會昨日討論職安健條例修訂事宜，15名委員中並無勞工界議員。草案就僱主的一般責任條文最高罰款，由20萬或50萬元統一增至300萬元；另外針對僱主、東主及處所佔用人的一般責任條文可成「可公訴罪行」，極嚴重違法行為可交較高層級法院審理，最高罰款1000萬元及監禁兩年，量刑須考慮被定罪單位的營業額。簡易程序罪行傳票的時限由6個月延長至1年。

謝偉銓：憂延長檢控期歎慢板

李鎮強：對持責者釀心理壓力

建築、測量及都市規劃界別議員謝偉銓擔心延長檢控期後政府「歎慢板」；自由黨李鎮強憂慮，延長檢控期對持責者造成心理壓力。梁永恩則指，絕大部分個案可於6個月完成檢控，惟涉及嚴重個人罪責，半年不足以完成調查，導致判監案例絕無僅有，直言感到愧疚，「法例寫咗喺度但用唔到」，冀延長檢控期助蒐證，以彰顯司法，又稱處方無誘因拖延。

多名議員質疑可公訴罪行的1000萬元最高罰款過高，以及要求法庭量刑考慮營業額將構成不公。梁永恩表示，如非罔顧安全的嚴重疏忽，不會達到可公訴罪行門檻，過去10年只有7宗。他又指應考慮持責者的承受能力，刑罰須對所有人的阻嚇性一致，「唔係金額才是equality」，令不同財務能力的被定罪者得到合理罰款，又指被定罪者可主動提供其他財務資料予法庭參考。