塌天秤前一周 遺孀得悉乳癌第四期 「原盼他留低照顧女兒」

明報記者 梁敏琪

原諾攜手抗癌 一則來電起變卦

許太患有乳癌，上周確認癌症擴散至肺部，已屬第四期，當時還「頂得順」，因不想徒添丈夫壓力，還向丈夫就承諾會攜手抗癌，「我唔捨得你，我唔會拋低你一個人」。她當時想「先生仍是一個退路，萬一自己離世，先生仍可照顧小朋友、老人家」，結果一場橫禍，「𠵱家我留低咗，但我唔知我聽日會點……」

她憶述，事發當日接到電話要到醫院，最初見到並非自己丈夫，仍心存僥倖，以為丈夫因傷送往其他醫院。不過，她後來被通知要到工地現場，即深感不妙，「我不斷追問，去工地做咩？（去得工地）一定唔可能係生者」。當她見到有白布，已感到是丈夫屍體，「我唔敢去掂我先生，我唔想去碰一個對我冇反應、冇遺言嘅（丈夫）」。

兩女聞死訊 不時提「想爹哋陪」

夫婦兩人結婚7年，育有一對4歲及7歲女兒，丈夫每逢假期均帶女兒外出，又陪伴讀書，父女關係親密，如今女兒已得悉父親死訊，但仍不時提起「想爹哋陪」。許文明任職電工約7年，至今年4月轉職「精進」，每天大約早上7時離家，晚上7時回家。她稱，過往工友均讚揚丈夫好人，亦重視安全，但她亦知建築業危險，過往如未能聯絡，都會擔心是否出意外，但丈夫考慮到薪金及有更多時間照顧女兒，沒考慮轉職，「大家一路都講佢係經濟支柱，其實唔止，佢係對成個屋企都付出咗好多」。

她坦言，目前未知每月家庭開支，但公立醫院醫療支出不大，「經濟上唔係最重要，一對女已經無咗爹哋」，最大問題是不知自己還有多少個明天陪伴女兒。她說正與承建商商討恩恤安排，對方態度有誠意，又自言並非專業人士，無法判斷責任誰屬，只盼未來不會有同類事故。

臨牀腫瘤科專科醫生邱振中表示，乳癌第四期擴散至肺部的嚴重情况因人而異，一般較難根治，惟仍能以醫學方式控制擴散速度。他稱部分情况較理想的病人，透過化療或進食標靶藥，有助提高1至3年的存活時間。

22歲死者母斥疏忽「係人都睇到」

3名死者的家屬昨早到富山殮房辦理認屍手續，22歲死者潘浩鈺的母親認屍後情緒激動，哭訴自己只有一個兒子，事發後寢食難安，「邊個還番個仔畀我？」她批評事件並非工業意外，而是人為疏忽，「係人都睇到，你冇工作嘅時候，冇大風大雨嘅時候，成個天秤、成隻腳蹺起咗」，希望政府及各界查明真相。

協助家屬的工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，許文明直接受僱於承建商精進建築，其餘兩名死者由二判僱用，3名死者的家屬已與僱主及房協會面，並就恩恤金已與僱主達成共識，惟處理賠償需時，籲市民捐款支援。

■向許太捐款方式

恆生銀行帳戶：790-038434-888

帳戶名稱：JIANG HUI

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