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【Emily】落選馬會大董 劉業強話平常心

【明報專訊】馬會大董「跑馬仔」噚晚揭盅，有份競逐嘅鄉議局主席劉業強落敗，7個馬會董事席位由陳智思、廖長江、韋安祖、楊紹信、馮婉眉、龔楊恩慈、胡家驃當選，而新一屆董事局選出利子厚做2022/23年度馬會主席，李家祥則做副主席。劉業強知道選舉落敗後同Emily講對結果抱平常心，感謝支持者，希望有機會喺唔同崗位服務馬會。

擬研是否司法覆核選舉程序

劉業強話喺現場見唔少支持者投票畀佢，佢返去會同大狀研究係咪對今次選舉程序提出司法覆核。佢又話香港係和諧社會，自己對賽馬嘅熱誠唔會減少。

馬會噚晚亦公布咗2021/22財政年度業績，雖然無咗歐洲國家盃同其他世界大賽，但足球博彩投注額仍比前一年升2.6%，達1438億元；賽馬投注額亦升3%，去到1403億元；六合彩更加大反彈，由33.9億元升到58.5億元，增72.6%。總投注額錄得破紀錄嘅2900億元。

上年度投注額破紀錄2900億

「業績」喺疫情下創新高，馬會行政總裁應家柏話全賴馬會喺賽馬、科技及人力資源等領域嘅長遠策略投資。呢張成績表亦令馬會可以回饋社會336億元，包括向政府繳納270億元博彩稅、利得稅同獎券基金撥款，同埋審批慈善捐款增至66億，當中包括14億用嚟應對疫情。

利子厚喺董事局會議後話感謝卸任主席嘅陳南祿對馬會建樹良多。展望未來，利子厚話馬會將一如既往，秉持致力建設更美好社會嘅宗旨。

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