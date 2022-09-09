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2022年9月9日星期五
港聞二
塌天秤重案查疏忽 承建商罰停賽停工 發展局房委會暫禁投標 勞處不准「精進」起重機運作
精進涉6公營樓項目 議員憂停天秤礙進度
叔讚22歲死者孝順勤儉 嘆抑鬱母難過活
出席明報香港新坐標論壇 倡建場地勤交流用科技育人才 李家超：4方向推動「藝文創」新引擎
盧新寧冀港金融文藝並重 比肩紐約倫敦
唐英年促通關 稱「只靠內循環會內出血」
檢控主任投訴警後停職 覆核稱紀律聆訊偏袒
被女友爆患性病 律師涉襲擊恐嚇放裸照
渣馬擬11．20辦 盼政府下周覆
致命工傷平均罰7.4萬 政府覆核提又止 5年170定罪無一判最高刑罰 勞處：冀修職安例增阻嚇
兩建築商工傷共釀9死 續獲政府項目
聞上月母嬰院事故 憶奶奶因工喪命 塌閘再現 舊案遺屬：疏忽繼續
職安例修訂委員會今續會 15委員無勞工界議員
二戰水雷現鶴嘴 今封水陸處理「或引爆」
支聯涉煽動顛覆案 今定交付高院否 辯方：顛覆有前提 指控隻字未提
劉頴匡冀審前判刑 依例「盡快懲治」
網店AI蒐個人資料 六成人無理私隱條款
出席帶路論壇 駱惠寧：未來5年港發展關鍵期
阿布泰賣泰版半島月餅 被指虛假陳述 3人被捕
剝牙成功獎飲品 食物蒸軟振胃口 憶「安安」點滴 護理：揼石仔建信任
葵涌貨倉三級火4小時1傷
大灣區GBA新聞：暑期電影票房 「票倉」廣東佔內地1/7 《神探大戰》《明日戰記》入十大
灣區手記：一年容易又中秋 ／文：尚東美
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【Emily】捐血世家三代同堂捐逾200包
【Emily】「共創明Teen」9‧28截止報名
【Emily】北河同行扶植3慈善飯堂 盼遍各區
【Emily】教大200歐亞生賀中秋
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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