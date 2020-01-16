大灣區GBA新聞：暑期電影票房 「票倉」廣東佔內地1/7 《神探大戰》《明日戰記》入十大

粵升35% 相若疫前五成

根據貓眼專業版，早在8月中旬，即今年暑假檔期未結束，總票房已超越去年暑假檔期的73.81億元，雖比新冠疫情爆發前逾170億元票房紀錄仍有差距，但可見市况正在復蘇（圖二）。而累計今年暑假檔期全國總票房91.35億元，總播放場次達2970萬，觀看人次2.33億。對比各省市票房表現，廣東省仍是內地第一票倉，今年暑假檔期票房達12.57億元，按年升35%，相若於2019年25.9億元的五成。

電影表現方面，今年暑假檔期可說是國產及港產合拍片天下，十大票房電影只有《侏羅紀世界3》及《迷你兵團2》（內地譯《小黃人大眼萌：神偷奶爸前傳》）是進口片。票房冠軍為科幻喜劇《獨行月球》（28.9億元），暫居2022年度票房榜第二，僅次於春節檔的《長津湖之水門橋》。排第二的《人生大事》早在6月24日上映，作為寫實並聚焦生死題材的文藝片，過去在內地電影市場往往「叫好不叫座」，但去年春節《你好，李煥英》的爆冷，到今年暑假《人生大事》的跑出，或者反映中國觀眾愈來愈喜歡生活及本土故事題材的電影。

排於票房第三《侏羅紀世界3》之後，是兩部港人熟悉的電影《神探大戰》和《明日戰記》，於內地暑假檔期票房分別為7.1億及6.2億元。內地影評形容前者為「港味」十足的警匪片佳作，創作模式非常成熟，雖走商業電影套路，但因導演兼編劇韋家輝的獨特風格而別樹一幟；《明日戰記》8月5日在內地上畫，雖然上映以來話題與爭議不斷，包括傳出「被偷票房」，但作為港產科幻片的一次新嘗試，其票房在新聞不斷下展現出一定韌力。兩部電影在內地尚未落畫，最終票房仍有望增加（圖一）。

兩合拍片廣東票房高

值得注意的是，這兩部港產片於廣東省的票房佔內地票房逾兩成，佔比明顯高於其他省份，可見廣東觀眾對港產片接受程度高於其他地方。廣東省社科院文化產業研究所助理研究員涂俊儀認為，廣東省為連續多年的全國第一票倉，彌補港澳本地電影市場較小的天然缺陷。

談及《明日戰記》，涂稱第一出品方為深圳影視企業，電影有部分在深圳取景，導演、編劇、主演、特效製作則為香港班底，形容電影是「廣東資金+香港主創」的合拍模式，為「大灣區電影」的進一步發展帶來啟示。他認為以後或可從加強多元類型，例如香港傳統優勢的喜劇片、功夫片等方面入手，進一步探索「展現大灣區地域特色」的電影發展路徑。

另外，以大灣區內地9市區分，今年暑假檔期票房表現最好是廣州，達3.37億元；其次是深圳的3.07億；另外兩個票房過億的城市分別是東莞及佛山（圖三）。