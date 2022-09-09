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剝牙成功獎飲品 食物蒸軟振胃口 憶「安安」點滴 護理：揼石仔建信任

【明報專訊】陪伴港人23載的大熊貓安安月前接受安樂死，終年35歲。安安離世時正值夏季，護理團隊一度懷疑轉季影響其胃口，曾以不同方法照料，惟數據顯示其狀態走下坡，故制定可行治療方案並作最壞打算，包括注射抗生素減低染病風險、設計流質食物餐單確保安安攝取足夠水分等。照顧大熊貓近12年的動物部高級監督梁家綸形容，與安安相處「多一分鐘都是無價」，現時每當經過安安居所都勾起回憶，惟自己是護理員，需照顧其他動物，相信安安「感受到我們無私照顧，亦會希望我們重新出發」。

談安樂死：艱難的科學決定

安安今年7月下旬離世，海洋公園當時稱其身體非常虛弱，就人道而言，其生命已走到盡頭。對於坊間指安樂死剝削動物權益，動物及保育部總館長祝效忠受訪時形容，那是艱難決定，當時各種護理未能幫到安安，安樂死是減少牠承受不必要痛苦和恐懼的手段，強調團隊已參考獸醫和四川臥龍專家等意見，是個綜合科學化決定，惟「情感上並不容易作出」。

祝效忠憶述，他1999年甫加入海洋公園便負責迎接大熊貓來港，形容既驚喜又感壓力；他與4名成員連續6周照顧兩隻國寶，放假亦在園內作息，確保不會錯過任何一個行為觀察；當時要花時間了解安安喜好，像揼石仔般建立信任，「動物想食嘢都未必過嚟，餵到一嚿嘢食都係里程碑」。他近年較少親身照顧，惟得悉安安離世前無食慾，都抽時間餵飼；提到安安會從他手上接過食物，「佢唔識講嘢，但感覺佢認得我」。

年長變「奄尖」 番薯要去皮吃藥「睇人」

安安離世之齡相等於人類百歲，是全球圈養最長壽的雄性大熊貓。梁家綸透露，照顧熊貓讓他學會用心了解動物，而隨着大熊貓年紀漸長，他會多花心思準備食材，例如把食物蒸軟或帶出香味刺激食慾；他提到安安口味變得「奄尖」，番薯無去皮會拒絕進食，同一碟藥要由他或指定護理員餵飼才肯服用。

在園內工作約15年的動物部助理館長胡綺琪表示，自己逾半護理員生涯都在照顧安安。她提到，由於麻醉動物有風險，故會定期與安安做護理訓練，以配合獸醫檢查和手術，其中一次為安安剝牙，與獸醫商討後，把張口、洗傷口和檢查食物渣滓等分階段訓練3周，若安安做到，會獎勵牠飲寶礦力或替牠「搲背脊」，但安安耐性較差，每節訓練只維持約5分鐘。

作為北京送給本港回歸兩周年的禮物，安安佳佳先後離世。被問到會否期待中央再次贈送，祝效忠指園方經多年努力和經驗累積，在大熊貓保育發揮很大作用，安安和佳佳離世騰出棲息地，加上園方有十數名經驗豐富護理員，歡迎內地再贈送一對，讓園方繼續發揮強項。

明報記者

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