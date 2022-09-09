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阿布泰賣泰版半島月餅 被指虛假陳述 3人被捕

【明報專訊】阿布泰國生活百貨創辦人林景楠昨在facebook表示，上周收到香港半島酒店母公司律師信，指阿布泰未獲授權銷售曼谷半島月餅，阿布泰亦被舉報虛假陳述，及產品質量問題，3名員工昨被拘捕。

海關昨表示，早前接獲舉報，一間連鎖零售集團作出虛假商品說明，昨派員前往金鐘及觀塘的零售商舖調查，行動中拘捕3名店員，各人現已保釋，海關正調查案件。

阿布泰facebook專頁於8月5日發文，稱可代購曼谷半島有機奶黃月餅，帖文稱月餅「由曼谷半島酒店新鮮製作，阿布泰團隊全程品質監控，冷凍櫃空運直送香港」。

林景楠稱收香港半島律師信 指未獲授權

林景楠昨在facebook稱，上周收到香港上海大酒店有限公司，即香港半島酒店上級公司的律師信，指阿布泰銷售曼谷半島月餅未獲其授權。 林強調，阿布泰產品均由泰國合法採購及出口，於香港合法進口和銷售，鑑於自由銷售原則，未有進一步回應該信件；涉事產品合法性和質量不存在問題，但鑑於商業糾紛，會停售及向慈善機構捐出所有月餅，已付款代購的客戶則不受影響。

半島酒店截稿前未回覆

本報昨向香港半島酒店及香港上海大酒店查詢，截稿前未獲回覆。

林形容，是次事件屬商業糾紛，屬半島香港與半島曼谷之間的溝通問題，遺憾有人「利用法律條文，浪費政府及執法部門的時間」；阿布泰已向被捕員工提供支援及承擔一切保釋及法律費用，同時「感謝香港海關、工貿署，以及食環署人員專業執行其相關職務」。

相關字詞﹕香港海關 商品說明條例 阿布泰國生活百貨

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