港聞

港聞二

出席帶路論壇 駱惠寧：未來5年港發展關鍵期

【明報專訊】各界舉辦活動研習國家主席習近平「七一講話」，中聯辦主任駱惠寧表示，樂見工商專業界等正認真領悟和響應講話精神，稱香港由亂到治，現時正處於「由治及興」新階段，未來5年是香港開創新局面和實現新發展的關鍵期，前景光明。

駱惠寧昨於工商界一帶一路座談會致辭時表示，香港工商界匯聚世界各地商業人才，具敏銳市場判斷、執行及行動力，會主動把握發展方向。中央重視並支持香港繁榮發展，出台大量支持政策，包括商務部支持香港盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》等。他重申習近平「七一講話」，稱樂見工商專業界等社會各界正認真領悟和響應講話精神，港區國安法出台後，香港由亂到治，現正處於「由治及興」新階段，未來5年是香港開創新局面、實現新發展的關鍵期，前景光明，中聯辦將進一步加強與工商界等香港各界溝通。

李家超：港擁自由開放營商環境

特首李家超在座談會致辭時稱香港是國際金融、航運和貿易中心，擁有自由開放和規範的營商環境，擁有深化帶路建設的豐厚條件，本港的國際法律及解決爭議服務能在帶路建設中發揮重要功能。他稱，未來5年機遇大於挑戰，工商及專業服務是未來持續發展的核心力量，相信可持續提升港發展動能，增進帶路建設能力，促進香港經濟社會穩定發展。

相關字詞﹕李家超 一帶一路 習近平講話 駱惠寧

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