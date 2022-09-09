網店AI蒐個人資料 六成人無理私隱條款

消委會去年10月至11月透過網上訪問1219名年齡15歲或以上、曾瀏覽本地或非本地網店的本地消費者，發現消費者熱中網購，有77%受訪者每周或每日在網店瀏覽或購物至少一次，每月網上花費中位數為1000元。不過，有74%受訪者稱擔心網店收集過多個人資料，72%受訪者擔心一旦人工智能算法出錯，將沒人須為問題負責。78%受訪者希望網店能披露商家正使用人工智能提供服務，81%要求網店提供是否使用AI工具的選擇權。

然而調查亦發現消費者網購行為並不謹慎，六成受訪者在網購時從不閱讀網店的私隱政策，甚至不知什麼是私隱政策。至於不閱讀條款的理由，有68%受訪者認為內容冗長累贅，31%稱詞彙深奧難明。

黃鳳嫺稱讀條款平均20分鐘

「明白普通消費者為何不讀」

消委會總幹事黃鳳嫺表示，同事研究期間平均需20分鐘讀完一個網站的私隱條款，故明白普通消費者為何不讀，「因為受不了（條款）如此長及艱澀，很多都寫得像法律條文，令人難以明白」。不過，她理解商戶須按法律要求解釋，建議商戶顯示這些條款時設「雞精版」，讓消費者更易了解他們的權益。

消委會在研究中亦檢視了112間本地及非本地網店的私隱政策，90%都在頁面具體披露收集數據方法，但當中僅6間有列明收集數據目的包括訓練人工智能模型或用於機器學習，另有6%至10%網店會收集一些與交易關係不大的數據，包括消費者的學歷、收入、婚姻和就業狀况等。黃鳳嫺形容購物要提供這些資料屬「過了火」，認為網店在保障客戶私隱上有改進空間。

主席促政府全面研究AI法規

消委會數碼市場發展與資訊科技諮詢小組召集人蕭景威稱，證監會及金管局等針對人工智能發展已提出指引，但其他司法管轄區已制定更全面政策，認為本港在這方面有很大空間發展。消委會主席陳錦榮認為本港人工智能法規不足夠，形客本港在人工智能發展方面正處初步階段，建議特區政府進行較全面的策略及研究。

明報記者

（消委報告）