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港聞二

劉頴匡冀審前判刑 依例「盡快懲治」

【明報專訊】47名民主派因「35+初選」被控《港區國安法》串謀顛覆國家政權罪，所有被告今年7月已完成交付至高等法院的程序，其中29人擬認罪，18人擬不認罪。擬認罪的劉頴匡和王百羽昨於高院進行案件管理聆訊。控方主張留待其他不認罪被告的案件審結再判刑，兩名被告則期望在審訊前判刑。被撤銷法援、親自陳辭的劉頴匡力陳，根據國安法第42條，法庭應「及時辦理」國安案件，「盡快懲治我哋呢啲罪犯」。

倡中文聆訊「體現國安」 官拒絕

劉頴匡甫開庭表示，庭上無人不懂中文，提議以中文聆訊，「體現國家安全嘅精神」，又指一直無人詢問他想以什麼語言聆訊，既然國安法條文以中文為依歸，案中涉及被告的言行亦是中文，冀以中文聆訊，以對他本人公平，及便利整個聆訊。法官陳慶偉以英文回答，聆訊一直以英文進行，拒絕劉的申請。劉隨即追問：「點解呢？大家都係中國人，點解講中文唔得呢？」陳慶偉重申「這是我的決定」。

聆訊續以英文進行，劉頴匡透露去年被法援署撤銷證書，暫不會聘請私人律師。他續指，預料39分鐘內完成求情，希望審訊前判刑，以符合國安法第42條規定，即「及時辦理」國安案，有效懲治危害國安的罪行。另一法官陳嘉信指出，第42條不僅要求及時辦理，亦要顧及審訊「公正」。

【案件編號：HCCC 70/22】

（港區國安法）

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