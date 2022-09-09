劉頴匡冀審前判刑 依例「盡快懲治」

倡中文聆訊「體現國安」 官拒絕

劉頴匡甫開庭表示，庭上無人不懂中文，提議以中文聆訊，「體現國家安全嘅精神」，又指一直無人詢問他想以什麼語言聆訊，既然國安法條文以中文為依歸，案中涉及被告的言行亦是中文，冀以中文聆訊，以對他本人公平，及便利整個聆訊。法官陳慶偉以英文回答，聆訊一直以英文進行，拒絕劉的申請。劉隨即追問：「點解呢？大家都係中國人，點解講中文唔得呢？」陳慶偉重申「這是我的決定」。

聆訊續以英文進行，劉頴匡透露去年被法援署撤銷證書，暫不會聘請私人律師。他續指，預料39分鐘內完成求情，希望審訊前判刑，以符合國安法第42條規定，即「及時辦理」國安案，有效懲治危害國安的罪行。另一法官陳嘉信指出，第42條不僅要求及時辦理，亦要顧及審訊「公正」。

【案件編號：HCCC 70/22】

（港區國安法）