支聯涉煽動顛覆案 今定交付高院否 辯方：顛覆有前提 指控隻字未提

稱「結束一黨專政」屬政治理論之爭

辯方大律師沈士文陳辭指，控方檢控基礎為支聯會「五大綱領」中的「結束一黨專政」，鄒幸彤上任後多次表達「五大綱領」，涉煽動他人顛覆國家政權。辯方認為，「結束一黨專政」為國家管治概念，屬政治理論之爭，公開表達不算是顛覆。

辯方表示，鄒幸彤的行為是否受《人權法》保障，抑或「過咗界」屬國安法範圍為本案癥結。辯方引述「顛覆國家政權」的條文指出，破壞國家根本制度的前提是「使用武力」或「威脅使用武力」，然而控方的指控對鄒幸彤有否行使武力、煽動他人行使武力「無一個字講過」；條文亦提及或以「其他非法手段」顛覆國家政權，辯方指在《人權法》等保障下，「非法手段」不可被無限擴大，否則「其實好荒謬」。

指支聯存在近30年

昔日行為今成罪證「好奇怪」

辯方又提到，本案獨特之處在於支聯會在《國安法》生效前已存在近30年，政府不曾干預，警方亦無指六四晚會屬非法集會，惟《國安法》生效後，同樣的口號及行為被指違法，控方更以昔日同樣的行為作為檢控基礎，「其實係一個好奇怪嘅結論」，重申控方無足夠表面證據讓本案交付至高院審訊。

【案件編號：WKCC 3632/21】

（港區國安法）