二戰水雷現鶴嘴 今封水陸處理「或引爆」

警上月初接報8．19發現 昨公布

對於為何事隔一個月才公布，警方稱上月9日接報後，連日搜索，至19日發現該水雷；行動經審慎評估和周詳部署，包括考慮公眾不慎或故意接觸裝置，船擱淺而意外觸碰水雷，對海洋環境、附近市民的影響。漁護署表示，警方有通知該署有關行動，有關水雷位置不在鶴嘴海岸保護區內，水雷位置附近無敏感生態系統或物種，預計行動不會影響海洋生態。港大理學院於鶴嘴設有太古海洋科學研究所，港大昨稱會密切跟進事件。

重約1噸 可影響方圓1公里海面

警方爆炸品處理課署理高級炸彈主任李展超表示，警方上月9日接報，有潛水人士在鶴嘴以東水域、離岸1.4公里發現懷疑炸彈。爆炸品處理課其後確認該圓球狀炸彈為二戰時期遺留的英式水雷British Naval Mine，屬繫留水雷，約1米乘1.5米，估計重約1噸，內藏500磅高性能炸藥，可影響半徑1公里海面範圍。

警料不影響居民 事先巨響嚇走魚類

他稱，該水雷位於15米淺水區，已存放在水底逾70年，表面生滿貝殼、硬化及受海水侵蝕，雖沒即時危險，但公眾潛水或船駛經時或不慎引爆，故爆炸品處理課將於今午潛水以受控方式處理水雷。行動將由11時持續至下午2時，方式包括將炸藥銷毁、拆除，亦不排除引爆，預計不會影響鶴嘴海岸保護區及附近居民，爆炸亦不會產生巨大波浪，事前會以巨響嚇走魚類，冀減低對海洋生態影響。

警方昨午起封鎖鶴嘴一帶山徑，包括石澳沙灘、大風坳至鶴嘴山，及鶴嘴燈塔、雷音洞、蟹洞等打卡熱點，船舶禁入水雷位置方圓1公里內的水域，封路將直至行動結束。另外，小型無人機今早9時起至下午3時禁飛鶴嘴方圓5公里範圍。至於封鎖範圍內的鶴嘴村、芽菜坑村村民、海岸研究所人員等，可在警方確認身分後進入封鎖區，整個行動涉500警力。

李展超表示，全港水域約有數百枚水雷，遍及今次的藍塘海峽、赤門海峽及東博寮海峽等，水雷如存放時間長會自我毁滅，過去發現的主要是水雷碎片，今次是首次發現完整、未被破壞的水雷。他提醒市民切勿嘗試尋找水雷，如水底發現明顯並非石頭、珊瑚的人造物，應避免觸碰及通知警方。

環團「生態教育及資源中心」總監程詩灝表示，鶴嘴一帶生態豐富，但考慮到公眾安全，認同需要處理該水雷，實際上亦難以事先驅趕魚群。他本身亦是資深潛水員，指水雷所在的15米水深屬於淺水區，初學者亦可潛至，但鶴嘴並非潛水熱點，警方發現水雷後需做多方面評估，認為在處理行動前一日才公布事件屬合理，否則可能吸引市民好奇前往了解，反造成危險。