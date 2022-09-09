聞上月母嬰院事故 憶奶奶因工喪命 塌閘再現 舊案遺屬：疏忽繼續

「一條人命 你同我講罰4萬罰7萬」

李小姐憶述，奶奶陳婷原在新田購物城任職清潔，事發前數月轉職保安，說工作量較輕鬆，可幫忙照顧升小學的孫仔，讓李小姐外出工作，不料小朋友還在放暑假，嫲嫲就遇上意外。在媳婦眼中，同住的奶奶健康、勤力，愛惜孫子，「如果佢無出事，應該可以有80、90歲，可以睇住個孫結婚」。

意外後，勞工處檢控僱主及新田購物城佔用人違反職安條例，兩公司2020年8月分別被判罰款4萬及7萬元，李小姐認為判罰不公平，哽咽道「外界可能覺得，佢都已經60幾歲，但對我哋嚟講，係失去一個親人、一個媽媽」。

在奶奶8月死忌前後，再發生母嬰院塌閘事故，李小姐說見到巨閘橫亘路面的照片，那幾天做夢也想起奶奶的意外，兩宗事件簡直「一模一樣」，「嗰個疏忽都係繼續緊，唔重視呢件事，所以先3年內重新又再出現」。