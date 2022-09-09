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聞上月母嬰院事故 憶奶奶因工喪命 塌閘再現 舊案遺屬：疏忽繼續

【明報專訊】巨閘塌下，推閘女保安走避不及受重擊不治。這是上月油麻地母嬰院發生的意外，也是3年前李小姐奶奶陳婷的經歷。2019年8月10日，62歲的新田購物城保安陳婷遭塌閘壓斃，僱主及佔用人事後被法庭判罰4萬及7萬元。「講緊一條人命，你同我講，一個（罰）4萬、一個（罰）7萬，我覺得太離譜」，媳婦李小姐認為，刑罰太輕令僱主不重視職安及人命，令悲劇重演。

「一條人命 你同我講罰4萬罰7萬」

李小姐憶述，奶奶陳婷原在新田購物城任職清潔，事發前數月轉職保安，說工作量較輕鬆，可幫忙照顧升小學的孫仔，讓李小姐外出工作，不料小朋友還在放暑假，嫲嫲就遇上意外。在媳婦眼中，同住的奶奶健康、勤力，愛惜孫子，「如果佢無出事，應該可以有80、90歲，可以睇住個孫結婚」。

意外後，勞工處檢控僱主及新田購物城佔用人違反職安條例，兩公司2020年8月分別被判罰款4萬及7萬元，李小姐認為判罰不公平，哽咽道「外界可能覺得，佢都已經60幾歲，但對我哋嚟講，係失去一個親人、一個媽媽」。

在奶奶8月死忌前後，再發生母嬰院塌閘事故，李小姐說見到巨閘橫亘路面的照片，那幾天做夢也想起奶奶的意外，兩宗事件簡直「一模一樣」，「嗰個疏忽都係繼續緊，唔重視呢件事，所以先3年內重新又再出現」。

相關字詞﹕職安健法例

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