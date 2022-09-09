兩建築商工傷共釀9死 續獲政府項目

金門稱意外率較業界低

中國港灣去年接逾10億元項目

金門回覆查詢表示，對地盤意外採取零容忍政策，「工傷事故一宗也嫌多」，會就每宗事故嚴肅檢討；又稱公司2018至2021年每千名工人意外率介乎3.6%至5.1%，同期建築業整體意外率介乎26.1%至31.7%，反映公司表現優於業界。金門未回應2018至2021年間有否被發展局規管。本報以電郵及電話向中國港灣查詢，至截稿前無回覆。

過去5年的致命工傷，金門共被罰款44.9萬元，中國港灣則被罰39.45萬元。翻查資料，兩公司近年仍接多項政府工程，例如金門今年6月接獲建築署發展項目；中國港灣2019至2021年均獲批政府工程，包括去年底接獲土木工程拓展署逾10億元項目。

發展局：承建商違職安影響標書分數

發展局回覆本報查詢時，無回應有否因職安紀錄暫停金門及中國港灣的投標資格。局方表示，部門會為承建商過往的安全表現和意外率評分，若承建商曾違反工地安全法例，將直接影響工務工程標書分數，及其獲批工務工程合約的機會；如承建商多次違例，當局會召開研訊審視，以決定規管行動，包括暫時取消投標資格，甚或將承建商從「認可名冊」除名。局方補充，2018年至今年7月曾就工地安全對36個承建商採取47次規管行動，絕大部分規管為暫時取消投標資格，最長為期9個月。

周小松促發展局訂明扣分制度罰則

本身是工程公司負責人的結構工程師倪學仁表示，基於法律程序，發展局規管或有延後，承建商可在處罰前以低價搶工程；或恢復投標資格後低價接小型工程「蝕做」，改善職安紀錄，之後獲批大型工程機會就較大。倪稱，建造業議會亦可暫停公司的個別工種工程註冊，最具阻嚇力的處分為遭屋宇署「釘牌」，須中止工程，但門檻極高。建造業議會網頁顯示，金門現時因違反職安條例，被停結構鋼鐵工程註冊半年及停紥鐵註冊3個月，網頁未見中國港灣受規管。勞聯立法會議員周小松認為，雖然發展局稱招標時會考慮公司職安紀錄作評分，但未訂明明確條文和扣分制度，促當局訂清晰罰則。