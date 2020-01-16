致命工傷平均罰7.4萬 政府覆核提又止 5年170定罪無一判最高刑罰 勞處：冀修職安例增阻嚇

明報記者 廖俊升 梁敏琪

職安法例已逾20年未檢討，政府正推行修例，其中僱主的一般責任條文最高罰款額，由20萬或50萬元，統一增至300萬元；針對僱主、東主及處所佔用人的一般責任條文可成可公訴罪行，涉極嚴重違法行為，可交較高層級的法院審理，最高罰款1000萬元及監禁兩年，量刑須考慮被定罪單位的營業額。有關條例的法案委員會今日續會討論（見另稿）。

本報翻查2018年至今年8月31日勞工處新聞公布，統計89宗共釀95死的致命工業意外的法庭審判，共170次定罪平均罰款約7.39萬元，無一被處最高刑罰，逾半罰款10萬元以下（見表），近5年有一名僱員曾被判監兩周。

勞處：擬29個案覆核上訴

律政司考慮後放棄

勞工處回覆查詢指出，2017至2021年曾就29宗涉及意外的職業安全健康定罪個案判罰提出上訴或覆核申請，惟律政司經考慮後，部分覆核申請最後放棄，最終無個案進行覆核聆訊。處方又稱，過去10年只有7宗涉極嚴重違法行為個案，當中有一定數目涉及規模相當大的企業，故有必要將最高罰款額訂立至較高水平，又指預期法庭會相應提高罰款額以達足夠阻嚇力。律政司稱不評論個別案件，一般在考慮是否申請覆核時會考慮判刑理由及其他相關資料。

指屢犯者眾：證職安罰款偏低

勞工處指，過去10年致命工業意外的數目高企，每年大約20宗，當中涉有持責者故意或罔顧後果的行為或不作為，而導致漠視工作安全的其中一個原因是職安法例罰款偏低，阻嚇力不足，又指屢犯者比例相當高，足以印證此看法。據本報統計，2020年7月至今年6月30日，3951項職安條例定罪紀錄（包括非致命）共涉1432間企業，當中逾半（729間）兩年間涉多於一宗定罪，有餐飲公司於不同分店觸犯同一例24次。

林健榮：刑罰低顯責任微 「信法官」

林健榮表示，刑罰低反映承建商對意外的責任較微，「要相信法官的judgment（判斷）」。林認為外界不應抹煞承建商保障職安的努力，指政府和僱員同樣有責，不認同只以懲罰解決問題。他認為修例草案不合理，當中可公訴罪行最高罰款達1000萬元，如同把違例泊車的告票罰款增至10萬元，屬「毁滅性做法」，或令中小企結業，建議有關罪行最高罰款增至300萬元；又認為考慮營業額量刑不理性，「揸勞斯萊斯衝燈，和揸Toyota（豐田）有什麼分別？」

工權會：營業額量刑助免重罰中小企

蕭倩文認為，近年職安判罰輕微，因以往案例判罰過輕，反映社會乃至法庭一直不重視工業意外。她期望修例可向公眾及法庭發放信息，條例屬嚴重罪行，讓判案貼近社會期望。她又稱，現行罰則對工程公司阻嚇力低，最高罰款對大公司亦非沉重負擔；同時大公司應有更多資源投放於職安，考慮營業額量刑合理，中小企被重罰機率亦較小。