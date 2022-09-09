渣馬擬11．20辦 盼政府下周覆

文體局：需詳審防疫措施 盡快處理

關祺昨交代今屆渣馬籌備進展，他稱今年是香港回歸25周年及第25屆渣馬，故參賽名額預定2.5萬個。他透露，去年賽事完結後已不斷與各部門開會，又稱籌備工作已到倒數階段，強調渣馬為本港重要賽事，期望當局下周內回覆。田總行政總監（秘書長）伍于豪稱，會要求參賽選手需符合疫苗通行證要求，開跑前48小時內檢測核酸，比賽當日亦需快測並上載結果到指定網上平台。

田總：倘無法辦 明年亞洲馬拉松恐移他國

被問到會否有後備方案或取消賽事，關祺認為政府要前瞻；渣馬籌委會主席高威林則稱，大會有後備方案，暫不對外公布，但若疫情持續升溫影響運動員，不排除取消賽事，並稱海外選手邀請工作已進行，部分選手有興趣來港。

關祺透露，香港已成功申辦明年10月29日舉行的第18屆「亞洲馬拉松錦標賽」，是本港第五次申辦，大會將派員檢視香港籌備情况、政府支持度等，憂慮渣馬如未能舉辦或令大會失去信心，主辦權會落入他國。