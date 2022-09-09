被女友爆患性病 律師涉襲擊恐嚇放裸照

事主稱當時鬧分手 「想其他女性提防佢」

任職秘書的事主丁勺珈供稱，與被告何俊鋒（38歲）2015年透過交友程式認識而成為情侶，2017年訂婚，現已斷絕來往。事發於2018年11月，丁表示正與被告鬧分手，因她在facebook聯絡被告的女性同事，將被告患性病一事告知對方，「想其他女性提防佢」。此舉惹被告不滿，她當晚前往被告寓所希望安撫。

欲安撫遭拍腰打腿 吞藥相迫被挖口摑臉

丁勺珈表示，被告翌日凌晨返家，她在牀上詢問被告前一晚行蹤，被告責罵「我喺邊關你咩事？我𠵱家使乜對你咁好？」丁稱，她當時上身全裸，被告以左手拍打其後腰，她痛得哭出來，「成世人無試過畀人打成咁」。不久被告再以手掌打其大腿，她以手機拍攝傷勢，遭被告搶去手機，導致熒幕碎裂。

丁稱傷心難過，遂到廚房拿出感冒藥，表明「你都係想打死我啫，我食晒啲藥畀你睇」。被告隨即挖走她口中的藥丸，大力搖晃其臂。丁提到，被告的眼鏡在混亂間受損，被告再次發怒，大力掌摑她左臉，她感覺眼前一黑。後來被告恐嚇她不要報警，「你夠膽報警，我就將裸照放上網，等你身敗名裂」。由於兩人曾拍下性愛影片，她擔心被告確實會發布裸照。

辯方盤問稱，丁2020年1月前往警署銷案，表明不想追究事件。丁承認此事，表示曾與被告談婚論嫁，因感情關係一時心軟。惟她表示，回想起被告從事首次集資（IPO）工作時，曾不滿一名公司高層，特意前往內地網吧撰寫匿名投訴信，令有關計劃告吹。她決定交予警方處理，「唔可以畀佢視法律如無物」。

【案件編號：ESCC 2384/21】