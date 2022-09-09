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檢控主任投訴警後停職 覆核稱紀律聆訊偏袒

【明報專訊】律政司高級二等法庭檢控主任黃華芬（圖）以內部電郵暗裏呼籲參與六四集會，並向時任律政司長鄭若驊投訴警方「公然說謊」，被指行為不當，現停職接受紀律研訊。黃日前入稟高等法院申請司法覆核，稱政府外聘同一大律師事務所的兩名大律師分別擔任紀律聆訊的主控及研訊委員會法律顧問，從未申報，認為明顯偏袒，惟不獲研訊委員會主席接納其申請。黃認為不合理，要求高院頒令撤銷裁定。

司法覆核申請人為黃華芬，建議答辯人為由公務員事務局委任作研訊委員會主席的黃惠芬。公務員事務局長、大律師何子青及關有禮分別為有利害關係人士。公務員事務局及律政司均稱案件進入司法程序不適宜作任何評論。

聆訊主控顧問同一律行 無申報

黃華芬日前親撰覆核申請書稱，他為律政司高級二等法庭檢控主任，正接受公務事務局的紀律聆訊並已停職。研訊於今年1月24日展開，局方聘用來自同一律師行的大律師何子青及關有禮，分別擔任研訊主控及法律顧問，惟兩人無申報。

稱主席不召證人 阻追問大狀

黃於研訊第5日即8月23日提出安排屬明顯偏袒，委員會主席裁定不構成明顯偏袒。聆訊期間，主席曾阻止申請人向該兩名大律師及當局代表追問。

申請書又提及，他共面對3項紀律聆訊指控，即他在15個月內發送3封不同事宜的電郵予不同群組，其中一封涉及他以時任法庭檢控主任協會主席名義發電郵評論警方拘捕行動，涉嫌披露警方資料。

發電郵評警 被指披露警資料

黃曾要求警方公開資料及有警方證人出席聆訊，並認為該3項指控不應於同一聆訊處理，遭主席拒絕。另外，證人列表原有一名前高級法庭檢控主任，但主席以她退休及現不在港為由，裁定毋須傳召該證人出席聆訊。

申請人認為關有禮沒提供充足法律意見，關和何子青未能協助沒有法律背景的委員研訊。聆訊將於下周二（13日）再續，惟無任何證人被傳召，亦無再定下一次聆訊日期。申請人認為主席之決定不合理，入稟要求撤銷決定。

【案件編號：HCAL 890/22】

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