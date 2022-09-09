唐英年促通關 稱「只靠內循環會內出血」

唐英年稱，疫情衝擊全球經濟，藝術市場不能倖免；過往本港防疫管制致個別大型展覽減少，但部分繼續舉行且取得一定成績。他希望政府藉此與內地商討盡快通關，「向世界重新展示香港的魅力」。

唐又稱，現時應研究「管控疫情未來何去何從」，認為無論本港或國家，也可利用香港為試點，「我們不可內循環，如靠內循環，其實在內出血，所以我們跟內地非常不同，內地經濟容量大可以內循環，他們經濟容量遠遠大於我們700萬市民」，強調本港必須與內地、國際以至全球的對外經濟交流。

西九管理局董事局成員、中國文物文化推廣專家黑國強於專題論壇環節說，倘明年本港繼續內循環，便「頂唔順」，解釋本港六成參展商來自西方，兩成來自內地，「若兩邊的關也不通，真係頂唔順」，包括影響一年一度的巴塞爾藝術展（Art Basel）和旅發局，形容大家皆「好困難」。

黑國強：參展商、旅發局皆好困難

孫煜：金融企業應扶助本地文藝

中國銀行（香港）副董事長兼總裁孫煜表示，國家十四五規劃明確支持香港，發展成中外文化藝術交流中心，認為文體旅局的設立及多個藝術場館陸續落成啟用，足見特區政府的重視。他表示，金融企業肩負獨特使命和責任，業界應積極發揮力量，扶助本地文化藝術事業。

另外，九龍倉大股東吳光正昨日（8日）發表「暢通便捷，入境解控，香港起跑！」為題的文章，促政府入境解控，但「香港優先」處理通關。