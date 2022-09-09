盧新寧冀港金融文藝並重 比肩紐約倫敦

盧新寧提及國家主席習近平於7月1日在港講話，整合四點體會，稱香港在「由治及興新階段」，以文化自信、貫通中西文化等優勢構建中外文化藝術交流中心，將「有利於弘揚愛國愛港主流價值觀，也將為推動香港未來發展提供動力」。

稱港為講好故事「超級聯繫人」

金融科創之間「必須有文化」

她又表示，香港在「向世界講好中國故事、香港故事方面」的超級聯繫人角色非常關鍵，稱人類未來發展需要「對話而不是對抗」，是香港作為中外文化藝術交流中心的應有之義。她形容香港未來發展佈局不止金融及科創，提出「南金融，北科創，中間必須有文化」。

盧新寧稱，本港作為國際金融中心，與紐約、倫敦的差距不止金融市場規模和成熟度，兩個海外城市均可稱為「世界級文化藝術之都」，其中紐約7年前制定綜合文化發展戰略規劃、倫敦連續10年位居全球城市文化實力指數榜首，形容「一流的文化藝術體育設施和文化軟實力，是衡量城市吸引力和競爭力的重要指標」，因此香港有需要做好頂層設計，拓展綜合競爭力。

冀港成平台助中西文明對話

盧新寧又認為，推動中西方文明互動交流是香港發展為中外文化藝術交流中心的重要角色。她說，今年6月出席香港故宮館開幕式時曾思考，為何有了北京故宮博物院仍要再建香港故宮館。與文化和旅遊部副部長李群、故宮博物院院長王旭東深入交流後一致認為，港故宮館除展示中華文明內涵，「更重要是讓中華文明與西方文明在同一平台對話，故宮文物因而展現出新的風格與價值」。她說「文化認同是最深層次的認同」，未來香港更要在中國和世界的文明對話中起特殊作用。